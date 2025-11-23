2025好市多黑色星期五攻略》營業時間、重點促銷類別、刷卡回饋一次看
美式賣場好市多（Costco）年度盛典「黑色購物週（Black Friday）」即將登場！這場為期7天的促銷預計將端出超過500件的商品，總折扣金額預計衝破百萬。
活動自11月24日（一）至11月30日（日），涵蓋3C家電、健康食品、冬季服飾及居家用品等熱門品類。想在人山人海中搶到神級好物，這份「黑五」攻略你絕對不能錯過。
提早兩小時開門迎賓 延長營業時間至2130
為迎接這波瘋狂購物潮，好市多全台賣場特別調整了營業時間，比平時的上午10點提早了整整兩小時。
活動期間全台賣場將統一提早至上午8時營業，並延長至夜間21:30。好市多停車場會在營業時間半小時前就開放顧客進入，若想搶佔限量商品，建議提早卡位，搶佔入場先機。
每日的精選優惠會在前一天的下午4時，透過台灣好市多官方FB、IG或App提前曝光，讓會員能鎖定目標。
必搶夢幻清單！3C家電、鑄鐵鍋、黃金珠寶全面下殺
今年好市多主打3C家電、健康食品、冬季服飾及居家用品等應景主題。指標性商品已經提前曝光，許多都是科技迷和家庭主婦每年必搶的夢幻逸品。
科技與家電類始終是黑五的戰場核心。重點商品包括，電玩迷引頸期盼的PS5 SLIM主機遊戲雙手把同捆組《NBA 2K26》、75吋QLED顯示器、LG除濕機、洗碗機、數位氣炸鍋，以及高強度降噪耳機等。
居家生活好物也不缺席，現場還有限量黃金珠寶、主婦最愛的LE CREUSET 24公分鑄鐵深圓鍋含蓋，以及收藏家熱愛的LEGO樂高偉士牌125等珍品。
因應健康養生風潮，這次特別規劃了「優質蛋白系列」專區。薄鹽毛豆莢、米森高蛋白飲品、紅牛膠原飲與燕麥片等輕負擔美食都名列優惠陣容。
家庭必備的冷凍生蝦仁、美國頂級嫩肩牛排和宏裕行冷凍海鮮鮮蝦水餃等日常用品也同步祭出甜甜價。同時，冬季服飾與保暖單品，如知名品牌男女內褲組、休閒鞋、牛仔褲等也推出會員專屬優惠。
好市多每日都會推出「當日限定」主打優惠，部分商品採限購制度，每張會員卡僅能購買一份。現場還有許多不事先刊登的「驚喜折扣」，消費者需認明標籤上「現減」或「黑5」字樣，才是正式優惠。
刷卡回饋攻略 分期零利率助你輕鬆搬家電
想把高單價商品搬回家，聰明的支付方式不可少。今年好市多與富邦Costco聯名卡攜手，針對「家電升級族」推出友善的付款方案。
只要在Costco店內單筆刷卡滿千元即可申請分期，最高可分30期。
更殺的是，在2025年12月底前申辦12至30期分期，筆筆皆享該筆分期金額前3期免利息優惠。大型家電還額外提供基本安裝服務。
持有黑鑽卡的會員，若搭配富邦聯名卡消費，回饋可疊加。在好市多實體賣場消費，最高可享4%回饋（2%黑鑽卡回饋+2%聯名卡回饋）；若在線上購物，最高則可享5%回饋。
此外，資深會員還有隱藏福利，續卡滿20年以上可免費兌換烤雞一份，滿25年以上可兌換披薩一份，記得檢查信箱的優惠券。
