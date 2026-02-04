2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票2/10發行

中華郵政公司為紀念臺北市東園國小少棒隊於2025威廉波特世界少棒錦標賽中勇奪冠軍，特規劃郵票1套2枚，面值皆為12元，預定於115年2月10日發行。（見圖）

本次郵票主題為「最強團隊」及「榮耀時刻」，生動呈現隊員們奮力拼搏的英勇身姿及團隊合作的卓越成果，郵票版銘記錄自1969年我國於該賽事首度奪冠以來，至2025年第18次奪冠的榮耀歷程，象徵臺灣在世界少棒賽場上屢創佳績的傳承與精神，期盼能激勵更多年輕世代投入棒球運動。配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於2月6日開始發售，另製作預銷首日戳套票封及郵摺於2月10日郵票發行當天出售。歡迎至37個長期集郵訂戶作業局(詳細地址請至中華郵政公司全球資訊網查詢，網址https://www.post.gov.tw)或上網至「i集郵」（https://stamp.post.gov.tw）選購，亦可向各地郵局預約購買。