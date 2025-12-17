2025娛樂回顧！大S、方大同離世全網落淚 金秀賢爭議奪冠，Lulu、陳漢典閃婚爆熱搜

大S突然病逝，不僅震驚華人圈，其他國家觀眾因《流星花園》認識大S的粉絲，也對此消息不敢置信，後續也讓人見到具俊曄深情的一面。翻攝大S IG

Yahoo今日正式揭曉2025年度「十大娛樂事件」、「十大娛樂人物」及「十大熱門戲劇」排行榜，全面盤點今年娛樂圈的焦點與熱門影視話題。在年度娛樂事件中，情感議題最受網友關注，其中韓星金秀賢與金賽綸的情感與債務爭議，因涉及跨國討論位居榜首。

排名第二的則是范姜彥豐爆料粿粿出軌王子的風波，演變成網友集體鍵盤辦案的社會焦點。此外，主持人Lulu黃路梓茵與陳漢典爆出婚訊，以及劉品言與連晨翔閃婚懷孕的雙喜臨門好消息，分別位居第三與第七名，為演藝圈增添不少溫馨氣氛。

韓流威力不減席捲南台灣 大巨蛋成歌手夢想新舞台

今年第四名的娛樂事件由韓流熱潮奪下，包含GD、TWICE、Super Junior等大咖輪番登台，加上韓國年末大型頒獎典禮AAA首度移師高雄舉辦，讓追星話題熱度居高不下。台北大巨蛋也在今年邁入新里程碑，成為大咖歌手爭相登台的夢想舞台，位居第九。

然而演藝圈也存在爭議，如全智賢新作《暴風圈》因台詞引發多國觀眾不滿，以及王大陸捲入兵役與案外案疑雲，分別名列第十與第五。百萬YouTuber家寧與Andy老師的糾紛，以及魏如萱小21歲姊弟戀引發的三角關係，也分佔榜單第六與第八名。

Yahoo公布2025年度「十大娛樂事件」排行榜。Yahoo提供

星星殞落與重生百感交集 大S離世震驚各界

2025年十大娛樂人物榜單充滿唏噓與感動，位居首位的是年初因流感併發肺炎去世的大S徐熙媛，消息傳出震驚海內外；同樣因病離世的音樂人方大同與男星顏正國則分列第二與第七名。

人物榜中亦有爭議與驚魂，如金秀賢因情感風暴排名第三、江祖平揭露劇組性騷擾排名第六，以及中國演員于朦朧墜樓與陷入陰謀論位列第八。令人振奮的消息則是沈玉琳罹患白血病後病情好轉，位居第四；Lulu閃婚報喜名列第五；陳妍希離婚後以新劇《狙擊蝴蝶》回歸，強勢登上第十名。

Yahoo公布2025年度「十大娛樂人物」排行榜。Yahoo提供

陸、韓、台劇三足鼎立 許我耀眼奪冠台劇質感突圍

在十大熱門戲劇排行榜方面，呈現陸劇、韓劇與台劇三方鼎立的態勢。陸劇《許我耀眼》探討現代社會階層與婚姻焦慮，成功奪下冠軍，緊追其後的是古裝喜劇《折腰》與浪漫校園劇《難哄》。

韓劇由IU與朴寶劍主演的《苦盡柑來遇見你》領軍奪下第三，全球期待的《魷魚遊戲3》則位居第六。台劇表現同樣亮眼，真實社會事件改編的《我們六個》、Netflix影集《回魂計》雙雙入榜，而婚姻清醒喜劇《童話故事下集》則以精準的議題切入位居第十，深受女性觀眾共鳴。

Yahoo公布2025年度「十大熱門戲劇」排行榜。Yahoo提供



