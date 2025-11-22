2025媽祖祈福文化節 一次參拜13尊媽祖CP值最高

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「2025彰化縣媽祖祈福文化節」今（22）日迎來最熱鬧的重頭戲──13間宮廟聯合遶境。一早在社頭枋橋頭天門宮舉行起駕典禮，現場鑼鼓陣響、人潮滿滿，隊伍浩浩蕩蕩啟程，沿途信眾爭相上香祈福，場面十分壯觀。

「2025彰化縣媽祖祈福文化節」今（22）日起駕典禮在枋橋頭天門宮舉行，13間宮廟聯合遶境，為今年活動掀起最高潮。（縣政府提供）

「2025彰化縣媽祖祈福文化節」13間宮廟聯合遶境，為今年活動掀起最高潮，縣長王惠美、爐主天門宮主委劉清尊與各宮廟主委皆到場，吸引大批信眾、遊客聚集，現場鼓樂震天、香火鼎盛，隊伍起駕後沿街滿是爭相參拜祈福的民眾，社頭街區熱鬧不斷。

今年由天門宮擔任爐主，號召田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮及溪湖福安宮等共13座宮廟參與，媽祖信仰的凝聚力展露無遺。

縣長王惠美一早也到場參與起駕典禮。她表示，活動進入第2天，13尊媽祖齊聚為縣民祈福，相當難得，「一次拜13尊媽祖，CP值超高！」相信在媽祖庇佑下，縣運昌隆、大家事事順心。今年適逢天門宮建宮270週年，也同步推出文物展，邀請民眾前來感受廟史之美。

精彩活動也接力登場，今晚在天門宮停車場由「即將成真火舞團」帶來火焰藝術秀《日出昇龍》，明（23）日晚間還有「媽祖祈福晚會」，包含張秀卿、林姍、賴慧如等歌手輪番獻唱，現場還準備液晶電視、冰箱、洗衣機等摸彩大獎。只要在FB或IG分享指定貼文並標記「彰化縣文化局」，就能拿限量平安扇，每晚限量300份，送完為止。

文化局也推出「媽祖廟風華巡禮—集章活動」，民眾能至13間媽祖廟掃描QRcode數位集章，或索取紙本「媽祖平安符」集章，集滿5枚即可到天門宮兌換限量收納袋。此外還有大型桌遊「祈福走透透」、搏聖杯抽獎、「稜轎腳擲筊求好運」等體驗活動，內容豐富，老少皆宜。