2025學習熱搜因AI改變 OMIA分享兩大特色

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導

台灣人的學習行為因為AI轉型正發生改變。線上學習平台OMIA PLUS今(2)日發布2025年度學習關鍵字，數據顯示「外語、理財、AI」已成現代人對抗生存焦慮的標配，5至10分鐘的微課堂則成為通勤族首選。 OMIA PLUS總經理陳靜萍指出，據統計有核心用戶在半年內學了350堂以上課程、觀看逾千支影片；甚至還有會員累積閱聽數據突破4萬分鐘，顯示出數位學習已成為台灣人抵抗焦慮的重要心理補給。

陳靜萍分析，2025年用戶學習行為呈現兩大特色。第一是碎片化學習成主流，愈來愈多訂戶偏好「一口即食」模式，5至10分鐘的微課堂成為通勤族首選。第二是通膨壓力下，學習者更講求效率，調查的數據顯示「外語、理財、AI」已成現代人對抗生存焦慮的標配，外語學習與理財課程更因具備強烈「剛需」屬性，分居熱門學習課程的一、二名。

OMIA PLUS為中華電信集團春水堂科技所創立的學習平台，也是台灣首創的訂閱制線上課程學習平台，主打「一口即食」的微型學習模式，站內集結逾200位職人師資，提供跨足生活美學、職場進修、商管理財等50個以上主題，目前已累積超過1600堂影音課程。

回應這波高效碎片化學習潮，強化百元級訂閱門檻，中華電信用戶的專屬方案，只要月租百元起就能全站無限暢學，再送最高168點Hami Point，優惠下殺近3折；其他電信用戶透過官網，申請90天或365天方案，加碼送最高300元超商禮券，優惠達58折。

為了鼓勵新年進修，即日起至3月15日止，會員只要開啟七堂指定學習課程，不僅能獲得專屬成就徽章，還有機會帶走紙雕課程講師蕭梨萱獨家設計的「圓馬如意」手作掛飾。活動期間民眾可參與「2026 馬上有為學習籤」五題式心理測驗，測出個人學習傾向並領取7日體驗券。另外還有春節美食攝影展，只要在Facebook或Threads曬出年節肥胖佳餚美照，就有機會獲得漢堡王餐券。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

