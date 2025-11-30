2025完美收官！4生肖化身「財富收割機」年末賺滿滿

4生肖有機會成為年底的「財富收割機」。（示意圖／Pexels）





2025年即將進入最後一個月，《搜狐網》命理專欄指出，隨著節氣大雪到來，再加上一白貪狼星飛臨中宮，使12月成為全年財運最旺的時機，其中4生肖更有機會成為年底的「財富收割機」，不僅正財穩健提升，偏財亦驚喜連連。

生肖牛

生肖牛因五行屬土，大雪進入戊子月後，與地支子水形成「子丑相合」，子水同時又是丑牛的財星，構成財星貼身的有利組合。這段期間屬牛的朋友不論在薪資調整，或是年終獎金與分紅，都有機會收穫亮眼成果。偏財運方面，有機會資產變現，或是透過理財獲額外進帳，接案者有望藉副業擴張收入來源。

生肖虎

生肖虎五行屬木，在戊子月中形成「木克土為財」，再加上水木相生，整體能量充沛，有利於對外合作，職場上只要能發揮創意、整合資源，往往能從企劃、跨部門合作與異地專案收穫良多；自行創業者易在出差、談判或拜訪客戶時拿下大單。偏財方面，有機會在旅途中獲意外收益機會，不過提醒屬虎者12月投資需避免衝動決策，以防財運受干擾。

生肖龍

生肖龍12月受惠於「子辰相合」，子水作為辰龍的財星，被合住的同時也更容易掌握財權，具備高爆發力。職場上備受長官肯定，薪資或獎金有望迎來調整。偏財則來自貴人扶助，例如合作夥伴釋出優渥條件，社交場合也有機會遇上帶財貴人，拓展財路。

生肖狗

生肖狗雖與子水無合無沖，但戊子月水氣旺盛，加上戌狗五行屬土，同樣具備土克水的財運優勢。12月屬狗者正財收入穩步提升，包含加班、績效或年終評比都能反映在收入上。偏財方面有望得到長輩在金錢或資源上的協助，或是經營已久的副業迎來突破性轉折，提醒屬狗者本月雖財運看好，但仍應循序累積，避免急躁投資。

