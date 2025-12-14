2025宜蘭市聖誕點燈 帶領民眾穿越浪漫冬野

聖誕節將至，宜蘭市公所在市民之森廣場舉行點燈儀式，宜蘭縣代理縣長林茂盛受邀參加，宜蘭市長陳美玲、市代會代理主席吳建基共同啟動。（圖：宜蘭市公所提供）

▲聖誕節將至，宜蘭市公所在市民之森廣場舉行點燈儀式，宜蘭縣代理縣長林茂盛受邀參加，宜蘭市長陳美玲、市代會代理主席吳建基共同啟動。（圖：宜蘭市公所提供）

一年一度的聖誕節將至，宜蘭市公所十三日晚上在市民之森廣場舉行點燈儀式，許多民眾專程前來拍照打卡，家長帶著孩子共襄盛舉，欣賞公所周邊設置的聖誕樹以及各式充滿聖誕氛圍的裝置藝術，感受明亮愉快的聖誕氛圍，讓市公所週邊熠熠生輝，每個人都沉浸在燈飾構築的雪景與溫馨中。宜蘭縣代理縣長林茂盛受邀參加，宜蘭市長陳美玲、市代會代理主席吳建基及市代共同啟動，聖誕樹、變色雪球和麋鹿燈飾，帶領民眾穿越浪漫冬野，一瞥輕舞極光；牆面點綴的閃閃星辰，如雪夜的細語飄落眼簾，照耀浩瀚夜空，越夜越美麗！

廣告 廣告

宜蘭市長陳美玲表示，公所年年透過聖誕活動以及裝置藝術，讓民眾能一同感受佳節的溫馨氣氛，每當民眾途經市公所週邊時，都能欣賞到美麗的聖誕裝置藝術，感受季節的祝福。今年以聖誕節為主題的市集也邀請了許多特色攤位，跟宜蘭在地青年一起共襄盛舉，聖誕音樂晚會、聖誕燈車繞行更是不容錯過的精采環節，歡迎大家一起來宜蘭市，感受閃亮美麗的聖誕節！

宜蘭市二O二五聖誕點燈活動從下午四開始，除了有熱鬧的聖誕市集，也有來自幼兒園、國小以及高中的學生出場表演，展現年輕世代音樂及舞蹈的能量，並有泰雅族歌唱大賽總冠軍吳以諾上台獻唱。

點燈儀式後歡樂的夜晚尚未停止，有精采的音樂、舞蹈節目和藝人鄧廣福、陳立芹演唱，以及詩班大合唱祈福，讓宜蘭市充滿著愛與祝福。活動間穿插的摸彩，讓參與民眾滿載聖誕禮物而歸。緊接著，晚間八點聖誕燈車繞行登場，十幾輛美麗的燈車從崇聖街出發，繞行宜蘭市內，把聖誕節的美好散播出去。啟動點燈後，燈飾將在每天晚間五點到十一點，點亮市公所的夜晚，並持續到一一五年三月八。