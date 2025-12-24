2025宜蘭映像節《光與影》好評熱烈 延長展出至115/1/4

宜蘭映像節《光與影》好評熱烈，延長展出至一一五年一月四日。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭映像節《光與影》好評熱烈，延長展出至一一五年一月四日。（記者董秀雲攝）

由宜蘭縣文化局主辦的「二O二五宜蘭映像節《光與影Light & Shadow》」，已吸引逾萬人走入中興文創園區觀展，在紙廠工業遺構與光影藝術交織的空間中，沉浸式探索體驗。因應觀眾熱烈迴響，展期特別延長至一一五年一月四日，歡迎民眾在歲末年初與親友共同前來，感受光與影構成的冬季療癒時光。

宜蘭縣政府文化局表示，自十二月六日開展以來，三週時間已累計超過一萬二千多人到場觀展，感謝廣大民眾的支持與喜愛；因此特別延長展出時間至一一五年一月四日，期盼能讓更多民眾在歲末與新年之初，與親友相邀至中興文創園區觀展，在療癒光影之中，感受滿滿的希望與祝福。

此屆映像節以《光與影》為主題，展出五件大型光影與科技藝術作品，分別位於中興文創園區的南榕廣場及有料倉庫內。首先在戶外「光」展區，禹禹藝術工作室的＜光聚 緩緩＞作品，以光影變化延伸場域節奏，形塑完整的觀展路徑；「影」展區則透過隧道式動線設計，引導觀眾在狹長空間中隨著光線的推移、停留與消逝展開沉浸體驗，依序看見由墨西哥藝術家Lua Rivera、涂克紹、當若科技藝術if.plus、山廟共感設計製造所等國際藝術家團隊為此次展覽特別打造的光影作品，包含《流動的纖維光影》、《蘭陽 光潮》、《迴響之影》、《宇宙光影書寫》，精彩萬分、不容錯過。

坐落於南榕廣場上，高達十二米的大型聖誕樹亦將同步延長展出，陪伴民眾在喜悅中，迎接新一年度的到來。