2025客家大地餐桌美濃登場 品味右堆文化上桌

鍾和風/高雄報導

2025客家大地餐桌餐宴活動於22日晚間在高雄美濃菸仕物所戶外舉行。由客家委員會輔導補助，高雄市政府客家委員會與財團法人高雄市客家文化事務基金會共同策劃的「品味右堆 文化上桌」餐宴開桌儀式一開始即成為全場焦點，受邀貴賓同步舉槌敲開「好運敲敲魚」的外層鹽殼，象徵以土地當季旬味開啟今晚的餐桌旅程。

貴賓同步舉槌敲開「好運敲敲魚」的外層鹽殼，象徵以土地當季旬味開啟今晚的餐桌旅程。(圖/客委會提供)

客家大地餐桌今年除了依例在高雄市新客家文化園區的餐宴，首度亦在美濃客庄舉行，以更貼近土地的方式呈現「從產地到餐桌」的核心精神。「品味右堆」上午重點活動在食農市集與食農教育，讓民眾看見客庄產業經濟動能及食材產地來源脈絡。傍晚園區燈光亮起，場域轉為沉穩、舒服且帶有客庄秋季晚風的氛圍，現場座無虛席，百位嘉賓與會，呈現高雄客庄飲食文化的當代能量。

百位嘉賓與會，座無虛席。(圖/客委會提供)

出席餐宴的高雄市政府副秘書長王啟川表示，客家大地餐桌已成為高雄推廣客家飲食文化與產業的年度代表性品牌活動。今年將其中一場移到客庄辦理是指標性的策略動作。今晚的餐宴不單只是品嚐客庄美食，也藉由農民、店家、廚師與消費者在這一場餐宴中建立起更在地而有機的互動，對未來客庄觀光與農產價值提升都具有直接效益。

高雄市政府客家委員會主委楊瑞霞指出，客家大地餐桌團隊四年來持續深入美濃、杉林、甲仙、六龜等地進行田調，以第一線觀點整合食材故事。首次推出的「客庄區餐宴」邀集8家美濃知名餐飲共同設計菜單，包含美濃窯新客家菜、秀美粄條、花酵‧YEAST、煙樓坊、里長台灣鯛、美濃888客家粄條店、盈馨美味餐館以及留美冰?室等，各店家以自身招牌料理為基礎，讓民眾在一桌之間就能同時理解多種風土與廚師思考。

除料理外，現場也安排美濃國小細人仔弦樂團帶來小提琴演奏，以及出身美濃、多次入圍金曲獎的客語歌手黃瑋傑於餐宴之間演唱，將樂音與風土連結；並搭配主廚說菜設計，使參與民眾在視覺、味覺與敘事之間同步理解食物來源、人與土地的關係，讓「從產地到餐桌」不再只是概念，而是一場可以被看見、觸摸、品嚐的具體實踐。更多關於2025客家大地餐桌的活動資訊，詳財團法人高雄市客家文化事務基金會官網www.khhakka2022.com