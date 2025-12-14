2025客家大地餐桌 以記憶中的客家味開啟國際餐桌語彙

記者邵敏/高雄報導

2025客家大地餐桌第二場餐宴活動於13日（六）晚間在高雄市新客家文化園區雨豆樹下舉行。由高雄市政府客家事務委員會與財團法人高雄市客家文化事務基金會共同主辦，秉持「從產地到餐桌」的核心精神，結合場域、食材、故事與餐飲創作，以餐桌作為文化媒介，讓民眾在城市裡就能看見、聞到、吃到來自客庄的風土底蘊。

2025客家大地餐桌第二場餐宴活動於13日（六）晚間在高雄市新客家文化園區雨豆樹下舉行。(圖/高市客委會提供)

廣告 廣告

高雄市政府秘書長郭添貴指出，今年的餐宴料理由法國藍帶主廚李子竟(安格拉)以「記憶中的客家味」為靈感，將桔醬、鹹豬肉、豇豆、封肉等經典客家風味，搭配高雄客庄產地食材，重新詮釋為具國際語彙的創意料理。郭添貴也表示，每一年的客家大地餐桌活動是一個跨領域的料理文化展演，除了餐桌上的料理，也把高雄這座城市的客家文化、農產、飲食、觀光等的領域，作一個完整的文化產業鏈結的呈現。

法國藍帶主廚李子竟(安格拉)分享今年餐宴設計理念。(圖/高市客委會提供)

四年來，「客家大地餐桌」工作團隊一路走訪美濃、杉林、六龜、甲仙等客庄。餐宴上播放的田調影片裡可以看到，今年夏天，連續豪雨衝擊山區，工作團隊穿著雨衣拍攝，堅持把人與土地的故事記錄下來。這些不是浪漫的畫面，而是真實的環境變動與產業面對極端氣候挑戰的在地故事。

高市客委會主委楊瑞霞表示，「客家大地餐桌」能持續吸引民眾參與，關鍵在於它不斷更新，也不斷深化。今年的菜單將地方記憶、國際料理手法與客家元素交織。她指出，主廚以美濃橙蜜香番茄、豆皮搭配桔醬、塔香、火腿、巴薩米克，打造出「桔香蜜橙豆皮哈姆」；以及以客家小炒與封肉概念延伸的法式澄清湯等，都讓傳統風味在當代餐桌重新被看見，更成為高雄城市文化的重要敘事。

本次餐宴席開66位，座無虛席，包含許多專家學者及企業家。現場也安排音樂演出與田調影片播放，讓參與者更具體理解食物的來源與土地的情感。餐宴間邀請青年創作歌手陳俊名、李彥鋒演唱，為整場體驗增添情感的溫度與音樂節奏，使風土、食材、故事與聲音構成完整的文化場景。相關內容與活動資訊可至財團法人高雄市客家文化事務基金會官網www.khhakka2022.com查詢。