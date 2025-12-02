2025客家親子劇《燈怪》 12/12苗栗登場

記者劉昕翊／綜合報導

2025客家親子劇《燈怪》將於12月12至14日，在苗栗竹南國中海口分校預定地展開，描繪瓜族與燈怪世代傳承、守護環境的故事，其中最受矚目的焦點為3層樓高、身高8公尺、身長11公尺的「燈燈國王」，將打破劇場舞臺框架，在所有觀眾共同創造的「燈海」中穿梭現身，邀請苗栗及中臺灣的觀眾一同走進奇幻的「燈怪宇宙」，體驗全新客家童話。

《燈怪》由客家委員會與紙風車劇團攜手打造，籌備近2年，以海洋與陸地共生為背景，不僅透過人偶劇的方式演出，也結合原創音樂、3D動畫，讓孩子在驚奇中自然接觸客語，並於今（2）日在苗栗縣政府第一辦公大樓舉辦「《燈怪》苗栗場演出記者會」。客委會主委古秀妃表示，《燈怪》這次的客語演出比例相較以往大幅提升，但即便如此，在都會區的臺北、高雄演出時仍深受大、小朋友歡迎，相信在客家大縣苗栗登場，一定也能獲得鄉親們熱烈支持。

《燈怪》中的「燈燈國王」，內含5千多個機械零件，能移動四肢、張嘴噴氣、展翅、眨眼，甚至能與觀眾「互動對話」，栩栩如生，是劇目中最受矚目的焦點，且為吸引更多家庭關注「客家」，《燈怪》除巨型的藝術裝置，還有15隻呆萌可愛的「燈族」與「瓜族」同臺演出，並在瓜族身上都融入創新的客家圖騰刺繡，成為既可愛療癒又具文化特色的代表，甚至將其可愛的身影製作成大型輸出，提供親子「拍照打卡」，蒐集15隻可愛角色的身影，留下專屬於《燈怪》童年的客家回憶。

此外，《燈怪》也打破鏡框式舞臺藩籬，特別準備3000支螢光棒讓大小朋友跟著音樂、戲劇情境，化身為海底不同顏色的光點，讓所有觀眾成為「燈怪」宇宙的一員，以彩色的燈海營造如同聖誕夜的歡樂氣氛，共同創造出魔幻的燈怪世界。

<2025客家親子劇《燈怪》將於12月12至14日，在苗栗竹南國中海口分校預定地展開，並於今日舉辦「《燈怪》苗栗場演出記者會」。（客委會提供）