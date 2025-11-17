2025客畫入微 探索客家園區生態魅力

高雄的秋日午後在繽紛筆觸中亮麗展開！由高市府客家事務委員會與財團法人高雄市客家文化事務基金會共同主辦的「二○二五客畫入微親子共畫活動」近日在高雄市新客家文化園區圓滿落幕，現場湧入近二百多位大小朋友們在微風中揮動畫筆、探索園區自然生態，並透過闖關與表演體驗濃厚的客家風情，現場笑聲不斷、洋溢熱鬧而溫馨的氣息。(見圖)

主辦單位今(十七)日說明，該活動於園區「愛河童盟」親子共融遊戲場展開，高市府客家事務委員會主委楊瑞霞表示，「二○二五客畫入微親子共畫活動」的成功，不僅展現客委會與基金會在推動客家文化上的重要成果，也引領民眾展現對客家文化的喜愛與熱情。未來將持續打造親子共學、共樂的友善環境，並推動客語與文化的生活化，期待讓更多家庭在日常生活中親近客家文化，也歡迎民眾持續參與後續活動，一同為文化傳承注入力量。

廣告 廣告

活動在開場後，由專業導覽志工帶領大小朋友踏訪園區，認識建築特色與文化底蘊，為親子寫生創作注入靈感；現場也安排「客語闖關遊戲」吸引孩子們，透過趣味挑戰學習客語，在互動中拉近彼此距離，現場活力四射。楊瑞霞指出，充滿綠蔭的園區裡有很多大樹，讓孩子們能在此自在奔跑、創作，也深化園區與社區之間的情感連結，「二○二五客畫入微」的活動，更為這片充滿期待的遊戲場增添新的文化記憶。

當天活動的舞台節目同樣精彩不斷，專業DJ帶來融合客家旋律與KPOP節奏的活力演出，音樂讓大小朋友忍不住跟著節拍搖擺；色彩繽紛的氣球秀更深受孩子們喜愛，驚呼聲此起彼落。活動壓軸的抽獎環節在高市府客家事務委員會主委楊瑞霞的熱情參與下掀起高潮，親子們滿載而歸，現場氣氛熱烈，歡笑聲不斷。