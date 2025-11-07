2025客畫入微．親子共畫 11/15創作無限

鍾和風/高雄報導

由高雄市政府客家事務委員會與財團法人高雄市客家文化事務基金會共同主辦的「2025 客畫入微．親子共畫活動」，將於11月15日（星期六）在充滿人文風情的客家文化園區戶外遊戲場熱鬧登場。邀請大小朋友親子攜手共畫園區之美，活動包括園區導覽、親子共畫、客語闖關活動及互動式表演與摸彩抽獎，親子共畫摸彩抽獎活動採事先報名，報名連結https://pse.is/8azqs5。

「2025 客畫入微．親子共畫活動」，將於11/15在客家文化園區戶外遊戲場熱鬧登場。(圖/客委會提供)

高雄市政府客家事務委員會主委楊瑞霞表示，透過繪畫活動讓親子在自然中感受客家文化的底蘊，不僅培養孩子的觀察力與創作力，更讓藝術融入生活、文化走進日常。她指出：這次的客畫入微活動，以園區為畫布，讓孩子以畫筆記錄客家建築與自然景致，讓孩子與家長共同體驗一場充滿創意與文化氣息的親子藝術饗宴！

當天現場規劃了客語闖關互動遊戲，讓親子在趣味挑戰中學習客語；更有熱力四射的表演節目與壓軸抽獎活動，精美好禮包括平板電腦、電子繪圖板、繪畫禮品、野餐墊，以及由知名插畫家「葛瑞絲的小宇宙」創作的限量客家繪本等，讓參與民眾滿載而歸。

活動將於11月15日下午1點30分開放報到入場，隨後安排園區導覽、親子共畫時刻、客語闖關活動及互動式表演等精彩流程，最後於下午4點30分進行抽獎與頒獎儀式，並邀請全體參與者共同合影留念，紀錄這段美好的親子時光。

「2025 客畫入微親子共畫活動」誠摯邀請親子家庭共同參與，一起以畫筆描繪園區的繽紛風貌，感受客家文化的細膩與溫度。更多活動資訊，請上高雄市客家文化事務基金會臉書粉專查詢：https://www.facebook.com/KHCAF2022或洽詢活動專線0983-559-671蕭小姐。