2025富岡鐵道藝術生活節懷舊鐵道再現風華 藍皮列車載回富岡故事

▲行政院長卓榮泰（左）與桃園市長張善政共同宣布富岡鐵道藝術生活節正式啟動。

【記者 李宏燁／桃園 報導】臺鐵公司與桃園市政府文化局合作的「2025 富岡鐵道藝術生活節」，於11月22日在富岡車站前廣場開幕。為配合活動開幕，臺鐵公司特別與雄獅旅行社合作推出限定列車「藍皮解憂號」，從桃園站出發前往富岡站，邀請貴賓與購票民眾一同搭乘，體驗鐵道旅行的懷舊氛圍。

此外，臺鐵公司配合本次活動特別靜態展出「火車上的博物館—總統花車」（11/22）；「DR柴油列車—藍寶寶」（11/29）。參加民眾不僅能欣賞特色復古歷史列車外觀之美，體驗鐵道歷史的溫度與故事、近距離感受及欣賞鐵道文化與歷史記憶的結合。

廣告 廣告

富岡火車站自日治時期以來即為鐵道重鎮。本屆藝術生活節以「鐵道 × 藝術 × 在地生活」為主軸，串聯老街、糧倉與鐵道模型展示、地方工藝市集、表演藝術與社區導覽，讓整座小鎮化為一座流動的鐵道美術館。

▲富岡鐵道藝術生活節藍皮解憂號解說。

活動期間誠摯邀請民眾搭乘「藍皮解憂號」前往富岡，一同欣賞「總統花車」與「藍寶寶」兩大經典列車，並穿梭富岡老街、參與手作市集與社區活動，體驗鐵道與藝術交織的魅力。透過懷舊與創新的融合，讓藝術貼近鐵道、鐵道重返人心，使富岡車站成為鐵道文化的新地標，吸引更多人認識並愛上這座充滿故事的客家小鎮。（照片臺鐵公司提供）