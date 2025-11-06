2025富岡鐵道藝術生活節11/22登場 感受鐵道文化魅力





「2025富岡鐵道藝術生活節」6日假市府1樓川堂舉行記者會，市長張善政與會表示，本次活動延續去（113）年廣受歡迎的「藍皮解憂號」觀光列車，並邀請藝文團體於EMU500列車演出列車移動劇場。民眾不僅能搭乘藍皮解憂號列車、欣賞藝術展演，還可順道觀賞仙草花紫色花海、品嚐客家美食，感受鐵道與地方文化交融的獨特風情。張市長感謝臺鐵公司鼎力支持，期盼能持續攜手打造鐵道藝術生活節成為全臺鐵道迷最期待的盛會。

張善政市長在市府文化局長邱正生、農業局長陳冠義、環保局長顏己喨、青年局專門委員沈世國陪同中出席，市議員周玉琴、陳美梅、鄭淑方、臺灣鐵路股份有限公司副總經理賴興隆、富岡鐵道藝術生活節計畫主持人李正聰、臺灣鐵道模型達人徐志綱等均到場參加。



桃園市長張善於「2025富岡鐵道藝術生活節」記者會中致詞。





張善政指出，自己可謂是「最資深的鐵道迷」，因祖父早年在臺鐵服務，故自幼對鐵道便充滿深厚情感。他笑稱，將原本兩年一度的富岡鐵道藝術生活節改為每年舉辦，其實「有點私心」，但相信所有鐵道迷都能理解並大力支持。

張善政表示，富岡擁有深厚的鐵道歷史與文化底蘊，市民朋友可透過本次活動與臺鐵珍貴的文化資產進行近距離接觸。活動期間將於富岡地區展出鐵道模型、裝置藝術與臺鐵特色列車，還有極具特色的富岡機廠，讓民眾體驗鐵道懷舊與創新魅力。



桃園市長張善於「2025富岡鐵道藝術生活節」記者會中參觀鐵道模型。





臺鐵副總經理賴興隆表示，鐵道是重要的交通載體，車站則串聯地方發展、承載許多美好回憶，臺鐵公司將持續配合市府推動相關藝文活動，延續鐵道文化魅力。

文化局長邱正生表示，富岡鐵道藝術生活節已成為全臺鐵道迷引頸期盼的年度盛事，本次活動從以往的視覺藝術，提升為融合表演、展示與文化體驗的生活節，更結合「桃園仙草嘉年華」，以花卉景觀增添浪漫氛圍；並特別推出富岡出身的韓團成員葉舒華限量酷卡，完成集章任務即可兌換，邀請全臺鐵道迷與市民朋友齊聚楊梅富岡，共同體驗鐵道藝術與在地文化交織的迷人風采。



「2025富岡鐵道藝術生活節」記者會中鐵道模型。





「2025富岡鐵道藝術生活節」記者會中鐵道模型。





文化局指出，2025富岡鐵道藝術生活節將於11月22日至12月7日舉行，除了「藍皮解憂號」觀光列車文化體驗，更有「SA32820總統花車」與「藍寶寶DR系列柴油列車」展示，以及三十舞蹈劇場在EMU500列車演出《來去富岡》移動劇場。同時串聯2025桃園仙草嘉年華，以「懷舊時光」為主軸推出「一日雙節」體驗遊程，邀請民眾搭乘火車、漫步老街、欣賞仙草花海，感受楊梅地區的文化魅力。更多活動資訊可至2025富岡鐵道藝術生活節粉絲專頁（網址：https://reurl.cc/nlnZ9X）查詢。



