2025寮寮小時光 大小朋友週末齊聚大寮共度歡樂時光

記者鍾和風/高雄報導

高雄市政府觀光局上週末（20、21日）連續2天，於大寮捷運站前舉辦「寮寮小時光」活動，吸引超過兩千人到訪。活動現場親子家庭齊聚，更有豐富的活動內容，包括小朋友最喜愛的YOYO、MOMO家族唱跳、小丑、魔術師表演、趣味闖關遊戲、兒童體適能活動及美食文創市集；現場充滿親子歡笑聲及加油聲，讓大小朋友玩到停不下來。除了熱鬧的現場活動，觀光局還推出2條走讀遊程，由在地「文化環境發展協會」導覽老師帶領，走訪磚窯場及古厝，深度探訪大寮人文歷史風情，透過活動與導覽的結合，成功行銷大寮觀光。

觀光局局長高閔琳表示，大寮區人文薈萃，除盛產紅豆、菱角及稻米等農特產，還有古厝及廟宇等豐富人文歷史，藉由觀光局的推廣，期盼能吸引更多遊客造訪大寮。週末連續2天的「寮寮小時光」活動，以大寮在地農特產及景點等觀光元素，推出主題闖關互動、DIY體驗，並結合在地「文化環境發展協會」推出2條走讀遊程，走訪隱藏在茂密綠林間的共益及瑞榮2座老磚窯場、融合了二進落式閩南傳統建築的潮寮吳家古厝、大發開封宮包公廟及五龍山代天府等景點，讓大小朋友一起感受大寮特有的魅力。

闖關體驗活動大受小朋友歡迎。(圖/觀光局提供)

觀光局指出，本次闖關活動2天共吸引500組親子遊客報名，4大關卡以大寮紅豆、菱角為主題，透過「大寮小常識挑戰帖」、「輕黏土製作DIY」、「紅豆畫」及「創意紅豆飯糰製作」，讓大小朋友一起合作完成、促進家庭互動，邊玩邊認識大寮特色。現場還有套圈圈、布袋球、小小足球及滾球障礙賽等兒童體適能活動及2座兒童氣墊設施，讓小朋友玩得不亦樂乎。住在台南的林小姐表示，以往不曾造訪大寮，這次特別帶小朋友來參加，透過闖關活動的趣味互動及製作紅豆飯糰，讓小朋友能更深入了解大寮在地特色，非常有趣。

觀光局首度於大寮舉辦「寮寮小時光」活動，讓大家深入瞭解大寮特色。(圖/觀光局提供)

舞台表演同樣精彩，大小朋友跟著MOMO、YOYO家族歡樂唱跳，還有樣爸森友會、陸爸爸故事劇團、馬戲魔術師、帽子戲法及扯鈴表演；一連串節目讓小朋友看得目不轉睛、現場歡笑聲不斷，讓前來參與活動的親子家庭留下美好的回憶。

歲末聖誕跨年時節將近，高雄活動不間斷，中央公園「2025高雄聖誕生活節」吸引萬人朝聖打卡，12月28日在茄萣興達港觀光漁市前，「2025茄萣烏金大賞夕陽音樂會」浪漫登場。邀請大家聖誕及跨年首選高雄住一晚，一同感受高雄滿滿的熱情與暖冬城市的魅力！更多資訊請上「高雄旅遊網」（https://khh.travel）、FB粉專及IG查詢。