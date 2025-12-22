2025寮寮小時光 齊聚大寮共度歡樂時光

高市觀光局廿、廿一日連續兩天在大寮捷運站前舉辦「寮寮小時光」活動，吸引超過兩千人到訪；活動現場親子家庭齊聚，更有豐富的活動內容，包括小朋友最喜愛的YOYO、MOMO家族唱跳、小丑、魔術師表演、趣味闖關遊戲、兒童體適能活動及美食文創市集；現場充滿親子歡笑聲及加油聲，讓大小朋友玩到停不下來。除了熱鬧的現場活動，觀光局還推出兩條走讀遊程，由在地「文化環境發展協會」導覽老師帶領，走訪磚窯場及古厝，深度探訪大寮人文歷史風情，透過活動與導覽的結合，成功行銷大寮觀光。(見圖)

觀光局今(廿二)日說明，這次闖關活動兩天共吸引五百組親子遊客報名，四大關卡以大寮紅豆、菱角為主題，透過「大寮小常識挑戰帖」、「輕黏土製作DIY」、「紅豆畫」及「創意紅豆飯糰製作」，讓大小朋友一起合作完成、促進家庭互動，邊玩邊認識大寮特色；現場還有套圈圈、布袋球、小小足球及滾球障礙賽等兒童體適能活動及兩座兒童氣墊設施，讓小朋友玩得不亦樂乎。

觀光局高閔琳局長表示，大寮區人文薈萃，除盛產紅豆、菱角及稻米等農特產，還有古厝及廟宇等豐富人文歷史，藉由觀光局的推廣，期盼能吸引更多遊客造訪大寮；連續兩天的「寮寮小時光」活動，以大寮在地農特產及景點等觀光元素，推出主題闖關互動、DIY體驗，並結合在地「文化環境發展協會」推出兩條走讀遊程，走訪隱藏在茂密綠林間的共益及瑞榮等兩座老磚窯場、融合了二進落式閩南傳統建築的潮寮吳家古厝、大發開封宮包公廟及五龍山代天府等景點，讓大小朋友一起感受大寮特有的魅力。

舞台表演同樣精彩，大小朋友跟著MOMO、YOYO家族歡樂唱跳，還有樣爸森友會、陸爸爸故事劇團、馬戲魔術師、帽子戲法及扯鈴表演；一連串節目讓小朋友看得目不轉睛、現場歡笑聲不斷，讓前往參與活動的親子家庭留下美好的回憶。

歲末聖誕跨年時節將近，高雄活動不間斷，中央公園「二○二五高雄聖誕生活節」吸引萬人朝聖打卡，十二月廿八日在茄萣興達港觀光漁市前「二○二五茄萣烏金大賞夕陽音樂會」浪漫登場。

