2025封關日台股創高破29K！ 台積電新天價1550

【緯來新聞網】台股 2025 年最後一個交易日展現強勁韌性。儘管美股四大指數因聯準會會議紀要釋出偏鷹訊號而全面收黑，道瓊與那指同步走跌，但台股今（31）日封關戰小跌開出後，迅速「由黑翻紅」，盤中大漲 300 點，最高觸及 29,006 點，再創歷史新高，力拚日、月、季、半年與年線五線齊紅。

（圖／Artlist）

權值股方面，護國神山台積電（2330）開盤小跌後回穩震盪，盤中一度上漲 30 元至 1,550 元，創歷史新高，市場聚焦 1 月 15 日法說會，法人認為 AI 動能仍是中長線主軸，近期震盪屬於法說前整理；聯發科、鴻海、廣達同步小幅走揚，顯示資金仍持續留守電子權值族群。記憶體族群持續走強，南亞科（2408）與華邦電（2344）股價雙雙勁揚超過 3％；非電子族群中，華新（1605）表現相對突出，漲幅約 3％。



美股方面，周二四大指數全面收黑，但跌幅皆不到 1％。科技股漲跌互見，台積電 ADR 下跌 0.45％，輝達與超微 AMD 同步走低；不過亞馬遜、Meta 與 Alphabet 小幅收紅，蘋果與特斯拉則承壓回檔。



法人指出，隨著 CES 展於 1 月初登場及台積電法說會在即，年後外資回流可望為台股注入新動能，指數有望挑戰3萬點大關，但後續仍須留意聯準會動向與科技股法說帶來的波動風險。

