2025封關日收高 台股勁揚256點 台積電新天價1550元

【記者趙筱文／台北報導】台股31日開盤28,723.49點，小漲16.36點開出後勁揚98.78點至28,805.91點，早盤維持震盪整理格局，市場在年底關鍵時點觀望氣氛仍在，投資人持續關注國際股市動向與後續重要經濟事件。

大型權值股表現方面，台積電（2330）開盤平盤1520元後上漲至1525元；鴻海（2317）小漲0.5元至228.5元；台達電（2308）挫跌2元，開在959元；聯發科（2454）同樣以平盤1420元開出，權值族群多數翻紅，推升大盤開高走強。

台股盤中最高觸及29,009.81，衝破2萬9關卡再創歷史新高，全年上漲5,974點，漲幅26%，創歷年最大年度漲點以及漲幅。

盤末收在28963.6點，勁揚256.47點或0.89%，成交5361.07億。台積電收在最高點1550元，上漲30元或1.97%。鴻海上漲2.5元或1.09%，收在230.5元。台達電漲2元或0.2%，收963元。聯發科上揚10元或0.7%，報收1430元。

在市場面部分，聯準會12月再度降息，加上美國多項經濟數據顯示景氣仍具韌性，帶動全球股市氣氛偏多。儘管科技股一度面臨AI泡沫與融資疑慮，但亮麗財報表現仍成為支撐股市的重要動能。

後續觀察重點落在2026年1月企業財報季，以及國際貨幣基金(IMF)即將更新的全球經濟展望，將影響市場對行情續攻力道的評估。此外，聯準會1月27日至28日將召開利率會議，市場目前預期暫停降息機率偏高；產業面則關注1月初登場的美國消費性電子展(CES)，以及後續蘋果春季發表會，是否為科技股帶來新一波題材。

美股表現方面，4大指數收盤全數下跌，道瓊工業指數終場下挫94.87點或0.20%，收報48367.06點。標準普爾500指數下跌9.50點或0.14%，收在6896.24點。以科技股為主的那斯達克指數下挫55.27點，或0.24%，收在23419.08點。費城半導體指數下跌9.17點或0.13%，收7169.10點。

