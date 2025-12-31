2025封關盤點！媒體人銳評：黃國昌「榮獲」年度最佳墮落獎

即時中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌近期醜聞不斷，先被爆涉嫌組織狗仔偷拍政敵，又傳與「凱思國際」金流疑涉中港資，引發國安關注；接著被爆收受「臺雅集團」沈淳浤200萬元，並為已故老董出氣。對外爭議不減，他仍揚言今日推出「個人寫真集」。對此，媒體人詹凌瑀今（31）日在臉書痛批，如果要頒發「年度最佳墮落獎」，除了黃國昌，幾乎找不到第二人選。

民眾黨主席黃國昌近期醜聞頻傳，接連引發各界關注。先是爆出他捲入「狗仔團」風波，涉嫌豢養跟拍團隊，並與媒體記者合謀，偷拍及跟監政敵；緊接著又傳出他與「凱思國際」公司關係密切，金流疑涉中資或港資，引起國安單位注意。之後，更有媒體報導，黃國昌涉嫌收受「臺雅集團」已故董事沈裕雄之子沈淳浤的200萬元，並在立法院質詢時幫忙老董「出氣」。

不過，這些爭議似乎對他毫無影響，本人還揚言，今日將推出「個人寫真集」。

對此，媒體人詹凌瑀今日在臉書直言，2025年即將結束，回顧台灣政壇這一年荒謬劇，如果要頒發「年度最佳墮落獎」，除了黃國昌，幾乎找不到第二人選。他指出，昔日被稱為「戰神」的黃國昌，已一步步活成自己曾經最反感的模樣。

首先，淪為政治狗仔、格調全無。詹凌瑀批評，黃國昌嘴上喊著居住正義、司法改革，私底下卻被踢爆組織狗仔隊偷拍政敵，把徵信社的手段用於政治攻防，這已非監督，而是下流行為。

其次，成立「凱思國際」、收錢辦事，徹底撕下清高的假面。詹凌瑀酸，一手拿麥克風批評他人，一手成立公司收錢辦事，讓揭弊行為背後帶上標價，正義的秤陀竟成金錢衡量。

再者，為了藍白合，政治立場徹底軟化。詹凌瑀指出，黃國昌為了政治紅利與國民黨眉來眼去，早已不是新聞，從誓不兩立到甘願當小弟，昔日的骨氣蕩然無存，只剩算計。

接著，詹凌瑀痛批，而最令人噴飯的，是黃國昌今日宣布推出「個人寫真集」，並大言不慚表示比「新北消防猛男月曆」更吸引人。詹凌瑀直言，消防員出生入死救火，你卻「出賣靈魂」玩火，何來自信能比？她更諷刺，這本寫真集確實值得出版，因為黃國昌在2025年把自己的「人格」脫得乾淨、赤裸，尺度之大，甚至超越猛男秀。

最後，詹凌瑀反問，究竟有人會想看這位國昌老師的「猛男寫真集」嗎？



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

