2025封關 台股閃現2萬9 全年漲5928點

台股在2025年12月31日封關日指數繼續創新高。（郭吉銓攝）

2025年亞洲股市大豐收，主要市場普遍交出2位數漲幅的驚人成績，其中韓國暴漲75.6％最突出，日本則在估值修正與資金回流下，刷新泡沫時代紀錄，年增26％排名第4。至於台股加權指數受惠護國神山力挺，衝上史上新高，收在2萬8963點，以年增25.7％排名第5。

韓國綜合指數全年大漲75.6％，創1999年以來最大年內漲幅，成為2025年亞洲最強市場，且顯著領先美股三大指數的1至2成增幅。韓股以AI基礎設施為主力，漲勢遍及半導體、軍工、核電與消費類股。韓股一枝獨秀，半導體類股也功不可沒，三星電子全年上漲125％至歷史新高，SK海力士更大漲270％。花旗、摩根大通與野村一致預期，強勁獲利成長將支撐韓股2026年續漲至少20％。

排名第二的越南成亞股另一亮點。富時羅素今年將越南由「前沿市場」升級為「二級新興市場」，提振全球資金配置意願，胡志明指數年內大漲近41％。

漲幅拿下季軍的港股，恆生指數全年上漲27.7％，創2017年以來最大漲幅，並連續第二年走高，在經歷2020至2023年的低迷後，市場信心明顯修復。

日股則在估值修正下迎來歷史性突破。日經去年全年上漲26％，東證指數漲幅也有23％，連續3年收高，超越泡沫時代1989年末的高點。4月美國祭出對等關稅等政策後，東證一度暴跌近14％，但隨著日股相對歐美的低估值優勢浮現，7月創下新高，並在政策支撐下持續走強。分析認為，AI熱潮有利日經指數走勢，但東證指數今年有望勝出。

台股2025年封關日，台積電以1550元再創新高，台股指數盤中更首度衝上2萬9000點大關，改寫歷史新高紀錄，終場上漲256點、收在2萬8963點，封關收盤指數亦同步刷新紀錄，台股市值突破94.4兆元；2025年台股累計上漲5928點，漲幅逾2成，為歷年最高，以投資人開戶數約1371萬人估算，股民帳面獲利約149萬元。

台股創多項新高，歸功台積電，也讓台股被喻為「台積電的武林」，台積電去年全年上漲475元、漲幅逾44％，對台股大盤貢獻約3813點，加上AI推波助瀾，千金股從16檔暴增至27檔，推升台股市值短短一年暴增逾20兆元、堪稱是史詩級暴漲。反觀傳產類股，在美國推動對等關稅等政策衝擊下，表現完全是另個平行時空，以股民眾多的中鋼為例，股價一路從24元跌到只剩19元；因此，扣除台積電，平均股民實際獲利約59萬元。

川普對等關稅政策殺傷力大，4月初公布時，台股單日大跌逾2000點、一度跌到1萬7306點，創年度最低點，引發國安基金4月9日進場第9度護盤，才穩住信心。