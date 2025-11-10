2025專櫃保濕精華推薦Top17！乾肌、油肌、敏感肌都能用
隨著季節轉換、日夜溫差加劇，肌膚乾燥、脫屑、緊繃等狀況也悄悄現形。想讓底妝服貼、膚況穩定，「保濕精華」絕對是關鍵保養步驟！你也正在尋找一款輕盈、溫和且無負擔感的保濕精華嗎？以下精選18款2025年度最值得投資的保濕精華，無論乾肌、油肌或敏感肌都能找到完美對策。
2025專櫃保濕精華推薦1：Chanel
延續山茶花的穩定修護力，這款精華採凝凍質地包裹山茶花精萃微滴，抹開瞬間化為水凝露質地滲透肌底，撫平粗糙顆粒感並提升肌膚光澤。長期使用不只保濕有感，還可明顯改善乾燥暗沉，是香奈兒迷心中名副其實的「保濕首選」。
2025專櫃保濕精華推薦2：Shiseido
要穩定肌膚的油水平衡，打造健康膚況，日夜保養必須一氣呵成。資生堂以「日夜雙修」概念打造，夜間注入小分子玻尿酸補水、日間再啟動膨潤緊緻機制，讓肌膚24小時維持水潤彈性。使用一週即能感受如微醫美般的光澤感。
2025專櫃保濕精華推薦3：Dior
專精於花植養膚能量的Dior，此款保濕精華以錦葵、巴爾幹苣苔為核心成分，清爽質地為混油膚質量身設計。香氣柔和、觸感輕盈，補水同時穩定膚況、調理膚質，達到補水、修護、鎮定多重舒緩效果。
2025專櫃保濕精華推薦4：RéVive
不只專注於抗老，RéVive專為醫美術後與敏感肌設計，以高濃度「沒藥醇」搭配植物複合修護精萃，打造此款全效修護精華。輕盈質地能即刻舒緩泛紅不適，並強化肌膚屏障，連續使用一週即可重啟光滑膚觸與彈性。
2025專櫃保濕精華推薦5：Clarins
全新升級保濕精華，結合長短鏈玻尿酸和有機生命之葉萃取，搭配有機番紅花多酚、有機草莓樹果萃取，能有助於調節油脂分泌，緊緻毛孔，並且達到高效保濕補水效果。不僅很適合亞洲肌膚使用，溫和屬性四季依賴都很安心。
2025專櫃保濕精華推薦6：Kiehl's
契爾氏明星保濕單品：超彈潤微導保濕水精華，以無香精、無酒精添加為特性，輕盈水感質地能深層滲透補水，長效改善乾紋與粗糙膚觸，使用感受親膚、舒爽不黏膩，是敏感肌必備的日常基礎精華。
2025專櫃保濕精華推薦7：Suqqu
首次上市便深獲亞洲顧客喜愛的水妍亮采精華，以西洋菜、魚腥草、大葉藻等植萃為養膚基底，潤澤卻不厚重，能為肌膚帶來包覆式的安心補水感，同時提亮膚色、掃除暗沉。嶄新包裝設計更加輕巧好攜帶，是旅行時的最佳保養搭檔。
2025專櫃保濕精華推薦8：Bakel
義大利純淨保養品牌Bakel，僅含「水＋玻尿酸」兩大成分的極簡配方，無防腐、無香料，溫和卻高效。外加上無添加任何抑菌成分，運用純淨來源生物分子玻尿酸打造，適合全膚質使用，連眼周、唇周也能安心塗抹。
2025專櫃保濕精華推薦9：Clinique
水磁場家族的穩定、溫和與修護力向來值得信賴，這款精華更以超微分子蓄水科技，延長鎖水力長達24小時，使用後肌膚含水量提升達61%。無油無香、零致敏設計，使用起來更加輕盈，油肌與敏感肌皆適用。
2025專櫃保濕精華推薦10：d program
針對年輕與敏感膚質設計，輕質水凝質地中富含覆盆莓萃取，搭載多重補水因子，能快速舒緩乾癢與緊繃。外加上低敏無酒精，不僅不分膚質、年紀皆適合使用，更是妝前補水、換季穩定膚況的好幫手。
2025專櫃保濕精華推薦11：Malin+Goetz
紐約人氣美妝品牌以「極簡保養美學」為特色，這款經典保濕精華，則採用海藻與多重植物複方精華（海藻萃取、鉤沙菜萃取、葡枝凝花菜、懸疣馬尾藻萃取）有效補水並維持肌膚彈性，質地輕盈不悶黏，是悶熱氣候下的最佳選擇。
2025專櫃保濕精華推薦12：Drunk Elephant
美國簡單保養品牌Drunk Elephant，單純、高效的成分優勢備受全球市場歡迎。此款B5保濕精華以pH值5.7溫和屬性為亮點，添加維他命原B5與鳳梨神經醯胺，能修復乾紋、細紋與暗沉。質地清爽、吸收快，長期使用肌膚更柔嫩透亮。
2025專櫃保濕精華推薦13：dermalogica
有美國『國際皮膚研究學院』背書的德卡保養，以高機能護膚體驗為主要訴求。此款保濕精華更採「內補水、外鎖水」雙向機制恢復油水平衡，連好萊塢巨星－珍妮佛・勞倫斯都愛用！輕盈配方適用所有膚質。
2025專櫃保濕精華推薦14：Ren
堅持選用大自然萃取原料為養膚基礎的英國美妝品牌Ren，於保濕精華中添加蝦紅素的夏威夷微藻與綠魚子藻，搭配水活智能技術，有效為肌膚深度補水、強化肌膚水循環。長期使用可明顯改善乾紋與粗糙膚質。
2025專櫃保濕精華推薦15：Aesop
針對油性與混合肌設計，Aesop 澄瑩面部精華素內含高穩定維他命C，兼具補水、抗痘與亮白功效。水狀質地吸收迅速，為肌膚提供即效的修復補水效能，更能抑制粉刺痘痘生成，是夏季穩膚的神救援。
2025專櫃保濕精華推薦16：Apivita
來自希臘的APIVITA，遵循純淨蜂能活性科技，嶄新修護精華更搭載五重玻尿酸與蜂蜜脂質膠囊技術，能為肌膚建立「3D水循環補水網」，長效鎖水、舒緩敏感，並促進角質層修復，加強肌膚防禦力，醫美術後也能安心使用。
2025專櫃保濕精華推薦17：Shiro
北海道人氣保養品牌Shiro，融合日高昆布、蘆薈與海棠油三重植物能量，修護曬後乾燥肌。無乳化劑配方以天然油脂自成乳狀，天然無添加，吸收迅速、不致敏，舒適使用感受，敏感肌也能安心享受。
2025專櫃保濕精華推薦18：Elizabeth Arden
紐約的保養膠囊專家伊麗莎白雅頓，添加最新的三重微分子玻尿酸，以及白金彈力雙胜肽，於保濕補水同時，恢復肌膚緊緻及彈力。另外，植萃神經醯胺更能強化肌膚、修護肌膚屏障，讓膚況更穩定，敏感肌也能安心使用。
【延伸閱讀】
《暗河傳》彭小苒蛋捲燙髮型範本！6款仙氣女神級長捲髮修飾臉型又顯氣質
其他人也在看
2025美妝快閃店！DIOR奇幻星願聖誕樹超震撼、LA MER推日夜特調咖啡
2025最值得逛的美妝快閃活動！DIOR奇幻星願快閃店推出全球首座5米高聖誕樹，LA MER推日夜特調咖啡！造咖 ・ 1 天前
MLB》3連霸救援王涉打假球遭起訴 隊友拿37萬投2顆壞球
涉嫌打假球遭大聯盟停賽中的克里夫蘭守護者投手Emmanuel Clase與Luis Ortiz，已經正式被紐約地方檢察官起訴，2人面臨各4項刑期最高合計65年的罪名，其中Ortiz配合賭徒故意投的2顆壞球，讓他賺進1.2萬美元（約新臺幣37萬元）。TSNA ・ 2 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 16 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 17 小時前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
鳳凰會有颱風假？最快週二陸警 專家估「13縣市」停班停課機率大
據中央氣象署今（10）日凌晨2時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻南方670公里之處，以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行。中心附近最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測今日晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻西南方530公里之處，請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 16 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 18 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 12 小時前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣
美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......風傳媒 ・ 14 小時前
被外籍配偶年收入嚇到！ 律師：台灣年輕人沒理由不行
律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。中天新聞網 ・ 23 小時前
坣娜肺腺癌奪命！譚敦慈：魚這樣吃恐成最毒習慣 7症狀像感冒卻奪命
以〈奢求〉等歌曲深植人心的59歲情歌女神坣娜，驚傳於10/14病逝。外界一度猜測是紅斑性狼瘡或胰臟癌奪命，但她摯愛的猶太裔富商老公薛智偉今（31）日悲痛證實，坣娜是因「肺腺癌」病逝。他透露，4年多前坣健康2.0 ・ 1 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
張善政2026危險了？詹江村曝「民進黨亮王牌」：沒想到怕什麼來什麼
2026地方選舉腳步逼近，各黨派都磨刀霍霍，民進黨桃園市長候選人目前尚未拍板，不過傳出不分區立委王義川有望角逐，而他近日也在桃園設立服務處，一舉一動引發外界好奇，王義川是否有意參選。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文疾呼，桃園市長張善政危險了，民進黨出大招，沒想到怕什麼來什麼。除了王義川外，總統府副秘書長何志偉也被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，......風傳媒 ・ 21 小時前
粿粿吃王子好友全裝傻！范姜彥豐氣到退追蹤 網教一招：能告密還不沾腥
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊），稱粿粿自和王子一行人美國旅遊返台後態度大變，以「過去太常黏在一起」為由，要求有更多時間及空間獨自與朋友相處，更爆出共通好友選擇幫粿粿隱瞞，范姜彥豐心寒退追「好友」社群帳號，引起熱議。就有網友好奇「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞」？三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 17 小時前
娛樂報報／范姜彥豐消瘦苦熬婚變風暴 深夜孤單嗑粉也寵粉
粿粿、王子因出軌形象全毀，近日網路上瘋傳范姜彥豐手上握有「粿王」出軌的鐵證，是兩人「裸體互擁」的照片，對比粿粿在IG上PO的照片，「裸體互擁照」背景就是粿粿家中的衛浴設備。不過並未獲得當事人的證實。時報周刊CTWANT讀者本月8日深夜11點半左右，於台北市信義區某知名...CTWANT ・ 3 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前