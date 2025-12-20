2025小公視動物園公益路跑 水果奶奶活力鳴笛

記者周毓洵／臺北報導

由小公視與臺北市立動物園攜手舉辦的首屆「2025小公視動物園公益路跑」今（20）日清晨熱鬧登場，超過3500位大小朋友齊聚封園中的動物園，在水果奶奶活力鳴笛與滿滿加油聲中開跑，用腳步親近自然、為動物保育盡一份心力。

一早活動現場最吸睛的莫過於水果奶奶與「小小保育大使」暖暖的現身加油。水果奶奶分享自己一直很喜歡動物，也希望透過路跑活動，陪小朋友一起學習愛護動物、愛護地球；暖暖則開心分享第一次參加路跑、和媽媽一起準備的心情，認真又可愛的模樣，讓現場氣氛更加溫馨。

小公視公共電視節目部經理於蓓華表示，小公視自2024年開台，是臺灣第一個專為兒少打造的影音平台，「小公視動物園公益路跑」正是台慶一週年的重要公益行動。她鼓勵小朋友「不用比快，比的是完成」，在爸爸媽媽的陪伴下，用自己的步調完成一趟專屬於動物園的冒險旅程。臺北市立動物園園長朱孝芬也到場支持，表示很高興與小公視合作，將運動、保育與親子教育結合。她特別提醒參加者在清晨跑步時放輕聲音，尊重正要起床或準備休息的動物，也不妨睜大眼睛，尋找動物園清晨限定的野生動物驚喜。

路跑路線全長近4公里，從紅鶴廣場出發，穿越作業道路、光平隧道、溫帶動物區與河馬廣場，終點設於教育中心。沿途不僅有動物扮裝的「陪跑員」，還有多組可愛的動物加油團為跑者打氣。完賽後，親子闖關活動與小公視節目哥哥姊姊的舞台演出接力登場，讓這場公益路跑成為結合運動、歡笑與保育教育的難忘回憶。

由小公視與臺北市立動物園攜手舉辦的首屆「小公視動物園公益路跑」於今（20）日熱鬧登場！（公視提供）

水果奶奶（右起）﹑臺北市動物園園長朱孝芬﹑公共電視節目部經理於蓓華﹑《動滋達森之島》精靈擔任鳴槍貴賓。（公視提供）

水果奶奶（右）擔任掛牌嘉賓。（公視提供）