2025屏東卓越企業獎揭曉 13家在地產業上榜

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為肯定企業深耕屏東、積極追求卓越與創新，屏東縣政府選出「2025屏東卓越企業獎」得主，13家樹立產業創新經營典範的企業獲表揚，縣長周春米感謝獲獎企業耕耘屏東，為地方帶來就業機會與經濟成長。

屏東縣府城鄉發展處表示，屏東孕育眾多創新與毅力的優秀企業，為城市創造產業動能，為鼓勵企業創新並永續經營，特別舉辦「卓越企業獎」選拔，今年經評選後共有13家卓越企業脫穎而出，這些卓越企業涵蓋製造、科技、營造、農產加工及服務等多元產業領域，成功打響屏東品牌，展現在地多元化與韌性化的產業量能。

2025屏東卓越企業獎得獎名單如下，「經營卓越獎」由明昌輪業股份有限公司、智相科技股份有限公司、金富五金有限公司、銘榮元實業股份有限公司獲得。「創新研發獎」為順寶行營造有限公司、御田食品有限公司、慈心營造股份有限公司、佬媽子商行、曜慶營造有限公司；「永續發展獎」則是佳合農產股份有限公司、金弘麻油花生行；「在地貢獻獎」由左詮有限公司、三恆一樹行銷有限公司獲得。

屏東縣長周春米在30日晚間的頒獎典禮表示，如何在既有基礎上，讓各項產業持續蓬勃發展、創造更多就業機會及產業量能，仍有賴在地企業共同努力與支持，期盼透過卓越企業獎項的表揚，讓大家重視企業價值。謝謝在地企業們的努力，未來縣府團隊將持續扮演企業最堅實的後盾，協助拓展市場、鏈結國際。

