2025屏東四重溪溫泉季 星空泡湯賞燈、溫泉郵輪巴士、接駁車交通資訊一次看！

來台灣四大名湯四重溪泡湯正當時！2025-2026屏東四重溪溫泉季自即日起至2026年3月1日登場，今年的溫泉村化身超夢幻的「星空泡湯村」，走進閃耀動人的四重溪溫泉公園，燈光、音樂、泡湯，一次滿足超級浪漫。來四重溪溫泉泡湯賞燈拿好禮，感受南國溫泉的暖意與魅力，享受冬日暖心旅遊！

屏東四重溪溫泉季

今年溫泉季從即日起一路延續至2026年3月1日止，長達101天。「白天遊半島、夜晚泡好湯」不僅串聯風域半島的牡丹、滿州、車城、恆春等觀光路線，同時欣賞光影藝術。除了深受旅客喜愛的國際馬戲團演出、溫泉路跑、自行車挑戰賽外，今年首次推出「四重溪溫泉郵輪巴士」與多場文化體驗工作坊，能更深入認識溫泉村風土。此外，縣府也配合中央普發一萬現金政策，在恆春半島四鄉鎮消費滿500元即可參加摸彩，最大獎為價值5萬元的黃金。

2025屏東四重溪溫泉季（圖片來源：屏東四重溪溫泉季）

星空燈區×藝術裝置

南台灣最療癒的冬季盛典來了！今年四重溪溫泉季以《星空泡湯祭》為主題，溫泉村變身夢幻星空，除主燈區外，牡丹遊客中心、旭海、石門及九棚等地也規劃多組光藝術作品。漫步於宛如夢境的宇宙星河，徜徉於點點星光之間，體驗一場視覺、聽覺、觸覺交織的沉浸式旅程。今年以「出湯・和解・綻放・湯道」四大意象為核心，把光影藝術、文化走讀、節慶表演、市集、美食與溫泉體驗全部串起來，打造一個專屬屏東的冬日奇幻村落。

四重溪溫泉郵輪巴士

今年溫泉季也推出「四重溪溫泉郵輪巴士」，推出三條一日遊與首次亮相的二日遊路線，並以高鐵左營站為起點提供直達專車，「免開車、零負擔」即可暢遊半島。遊程結合秘境步道、名泉導覽、手作體驗等內容，從上午到晚上安排滿載。此外，配合活動期間也推出銅板價接駁車，串聯枋寮車站、屏東轉運站、恆春轉運站及旭海等地，移動更加便捷。

◆【單日遊程 $888】三條主題任你選：

A.泡湯：美人湯體驗、四重溪溫泉燈展

B.藝術：看海美術館、洋蔥植物染

C.農事：雨來菇農事體驗、溫泉點心享用

◆【二日遊程 $2999】

DAY1：八瑤灣生態導覽→入住溫泉旅館

DAY2：泡湯＋植物染＋風味午餐，暖意滿滿

◆報名資訊：四重溪溫泉郵輪巴士

◆報名加贈「美味點心＋限定伴手禮」，限量席次、錯過再等一年！

溫泉年街市集、運動市集

後續溫泉年街市集（2026/2/20～2026/2/22）與溫泉運動市集（2026/2/28～2026/3/1）亦將陸續登場。活動期間更推出限定紀念商品，包括小方巾、香氛片、防水提袋與家徽中筒襪，只要在指定地區消費滿500元即可兌換，數量有限、換完為止。

2025屏東四重溪溫泉季資訊

◆活動日期：2025/11/21～2026/3/11

◆活動地點：屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園

◆更多資訊：屏東四重溪溫泉季官網、屏東四重溪溫泉季FB

◆交通資訊：

◎大眾運輸：

枋寮火車站轉乘接駁車，至四重溪站下車

左營高鐵站轉乘「9189台灣好行墾丁快線」至恆春轉運站，再轉乘接駁車至四重溪站下車

◎自行開車：

國道1號：沿台17線行駛至枋寮→接台1線往南行駛→續接台26線至車城鄉→左轉199縣道至四重溪公園

國道3號：南行接台88快速道路→接國3於南州交流道下→沿台1線往南行駛>續接台26線至車城鄉→左轉199縣道至四重溪公園

南行南州交流道下/台17線再沿台1線往南行駛→續接台26線至車城鄉→左轉199縣道至四重溪公園

經台9線南迴公路至楓港→左轉接台26線至車城鄉→左轉199縣道至四重溪公園

◆接駁車資訊：

◎行駛日期：2025/11/21～2026/3/1每日行駛（除夕、初一停駛）

◎收費方式：65歲(含)以上長輩、身心障礙者、6～12歲以下孩童半票、未滿6歲孩童免費

◎行駛路線：枋寮火車站 ⇄ 四重溪（去程／回程）、恆春轉運站 ⇄ 四重溪（去程／回程）

接駁車資訊（圖片來源：屏東四重溪溫泉季）

◆復康巴士資訊：（採預約制）

◎搭乘地點：

屏中區：枋寮火車站（預約電話：08-7887433、08-8218947）

屏南區：恆春轉運站（預約電話：08-8892293#403）

◎預約時段：2025/11/14～2026/2/26採預約制，週一至週五8:00～17:00(12:00～13:00為午休時間)

◎復康巴士網路訂車系統，須提前預約，依身心障礙等級採 2～7日前預約。如有相關問題，請洽08-7320415轉5341

資料來源：屏東四重溪溫泉季

資料整理：Vinge

