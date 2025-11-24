2025屏東國際移民節「新臺祭」啟動 一系列活動歡迎踴躍報名
【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 2025屏東國際移民節「新臺祭」於11月22日至12月14日在勝利星村登場，為期三週的系列活動以講座、市集、串聯展覽等多元形式，將新住民文化帶進城市街角，打造南臺灣最具特色的多元文化節慶，在日常生活中重新看見屏東就是多元文化的家，活動期間推出多場講座與體驗，呼籲民眾把握難得機會，踴躍線上報名，一同參與屏東年度最具特色的多元文化節慶。
新臺聚：從生活中認識「家的樣貌」
「新臺聚」串連勝利星村10間店家，包括屏感覺所、好運水水•和服のぞみ屋、伊斯坦堡選物店、繫‧本屋、想家的家川菜館、小食糖 sugarbistro、永勝5號、肆·我 MOI.Lab、SUSURU漱漱麓、艸魚禾堂複合式藝文中心作為展點，展出內容依據內政部《112年新住民生活需求調查報告》及屏東縣政府《113年新住民照顧服務措施辦理情形彙整表》，以「從這裡開始的家」為主題，十個主題故事呈現新住民在屏東的真實生活切片；微型展持續至12月14日計21天，活動期間於「新臺聚」微型展覽店家，集滿10個印章，即可獲兌換贈品，數量有限，送完為止。
新臺客大講堂：從他鄉到家鄉的真實對話
「新臺客大講堂」首場11月22日邀請曾擔任國慶典禮主持人的新住民代表阮秋姮，12月7日邀請日本籍的自媒體創作者Mana，分享他們在臺灣的觀察與成長經驗。從語言學習到跨文化理解，兩位講者以真實故事帶出「從他鄉到家鄉」的生命歷程，為臺灣社會帶來溫柔而深刻的對話。
文化體驗與市集：讓世界走進勝利星村
此外，活動於11月22日、12月5日、12月7日推出多場異國文化工作坊，包括手作料理課、中東舞蹈體驗到劇本讀劇，邀請民眾親手感受世界文化的風味。12月7日在星星廣場登場的「新臺風市集」，將匯聚來自南臺灣的新住民與在地攤主，從異國美食到手作創作，展現屏東的開放與創意，勝利星村將化身為多元文化的節慶舞台，讓生活與文化在此相遇、共舞。
「新臺祭」推出移民節限定優惠活動，串連勝利星村7間店家，分別是天堂鳥咖啡風味館、芙玉寶香皂文創概念店、花見小露農作烘培、高蘆法式餐廳、檸檬大叔、莎露眷味洋食、好運水水•和服のぞみ屋。
屏東縣政府指出，今年國際移民節活動擴大規模，首次突破過往單一活動形式，將移民節拉長至三週，從微型展覽、新臺客講堂到新臺風市集，期盼讓更多社會大眾在日常生活中自然看見多元文化，讓民眾更貼近新住民文化的故事與脈動，更多活動報名資訊請洽「屏東縣政府社會處」臉書粉絲專頁或上https://reurl.cc/QV32V0網址報名。
2025 屏東國際移民節 新臺祭 勝利星村園區
｜新臺聚 x 微型展覽 11/22～12/14
｜新臺客大講堂 11/22、12/7
｜新臺風市集 12/7
