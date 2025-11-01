2025屏東客庄產業培力班結訓 新客家精神溫暖大夥房

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 本次結訓典禮暨成果展，（31）日晚間6時於屏東客家文化中心登場。歷經八堂課程洗禮，學員們同心協力打造「屏東大夥房」，以客家傳統「完福、食福」，透過一道到客庄風味的平安宴形式作為成果展現的形式，由第一期學長何家宴席餐廳第三代何育才規劃菜餚，並融入阿珠媽肉肉、玉之果、沉香王、甘心蜂業等學員產品以共創成果為本次課程劃下亮麗句點。

結訓活動儀式由周春米縣長主持，並親自頒授感謝狀予張勝鄉班導師、黃義升班主任及咕嘰咕嘰早午餐陳价斌、漫時光早午餐徐皖台、阿漢私廚蔡明漢、敦阜形象策略有限公司陳世薰、AI 應用專家莊哲昀老師等5名品牌講師，感謝其對於客庄產業人才培訓的付出。為恭喜21名學員歷經8周的學習，讓自身品牌蛻變並共同見證重要時刻。從「龍門迎賓」到「灶邊談話」，過程溫馨真摯。縣長肯定學員展現創業者的勇氣與韌性，也祝福屏東客庄產業永續成長。

▲周春米縣長致贈屏東客庄人才培訓1-2期講師，感謝品牌業師們用心扶植屏東客庄業者。（圖／屏縣府客務處）

今年以品牌行銷五項修煉並搭配AI應用為課程主軸，學員在導師指導下運用數位工具企劃品牌、設計內容，從產業素材中提煉出故事與個性。展場延續「大夥房」溫暖概念，讓來賓彷彿走進開放的家，欣賞學員成果並彼此交流。

屏東縣政府客家事務處表示，結訓不僅是課程的結尾，更讓學員透過八堂課的學習走向合作，體現團結好客的精神，如同一間敞開門窗的「屏東大夥房」，為懷抱夢想的創業者留一盞燈。

▲屏東大夥房共食平安宴，源自客家習俗「食福」，凝聚學習成果，由第一屆學員何家宴席餐廳何育才統籌這場平安宴。（圖／屏縣府客務處）

燈火通明的夜裡，學員互相交流成果，也編織未來合作藍圖。這幢沒有高牆的大伙房，象徵屏東客庄—在冒險中成長，在堅毅裡前進，在團結與好客之間，讓產業與文化共同發光。