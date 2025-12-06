2025屏東文學獎頒獎典禮 33件作品映照南國文學春光





「2025屏東文學獎」頒獎典禮6日在屏東總圖舉行，今年徵件以「字映春光」為主題，涵蓋兒童文學、新詩、散文、短篇小說、青春文學等五大類及創作獎助金，共吸引全臺578件作品投稿，最終選出33件得獎作品。縣長周春米頒獎肯定得獎者，以生動的文字展現南國文學的創作活力。

縣長周春米表示，在短影音盛行、書寫愈來愈少的時代，文學更顯珍貴，因為真正打動人心的，是文字中屬於作者自身的情緒、觀察與生活養分。今年文學獎更透過校園與老師的交流，讓青春世代參與其中。她並提到屏東文化場域持續發展，包括勝利星村、屏菸1936文化基地、東港王船文化館與即將啟用的恆春文化中心劇場館，期待更多文化工作者回到屏東、在地深耕，使文化與文學的土壤更加厚實。

頒獎典禮邀請散文組決審委員張耀仁代表評審團致詞，其以臺灣作家陳冠學〈田園之秋〉為所有得獎者獻上祝福，他以文中螢火蟲在黑暗裡緩緩劃出的柔和光線，比喻文學如夢般照亮心緒，也寄予創作者在清醒與夢境之間依然能與文字相遇的祝福。

今年文學獎亦展現多項令人矚目的亮點，青春文學獎高中組陳識茜，同時抱回新詩〈制服地圖〉與小品文〈嘿〉兩項首獎，以穩健語感與成熟敘事成為今年最亮眼的新秀；來自恆春的李寬宏同時拿下散文首獎〈風過之地〉與創作獎助金「風過恆春─半島少年成長記」，其完整結構與南方風土的深度書寫獲評審高度肯定。

而去年國中組小品文獲得佳作的林宇晟，今年以〈屏東，有一點甜的光〉勇奪新詩首獎；短篇小說作品中對鯨豚與海洋議題的關懷尤為突出，首獎作品解昆樺的〈鯨骨鳥居〉以深沉筆法描寫人與海的連結，凸顯出屏東海洋意象的文學特色。在地創作者陳凱琳則以短篇小說〈鯨詠之日〉獲佳作，細膩呈現屏東沿海的生活視角。

文化處表示，得獎作品將集結成冊，出版作品輯，也以電子書的形式加以推廣，讓大家看見屏東的文學創作能量。

