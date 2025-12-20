2025屏東無人機航空嘉年華活動

▲機坪大合照。

【記者 王雯玲／屏東 報導】縣府為了讓民眾了解遙控無人機有趣之處及推廣無人機教育，特別結合屏東縣無人機協會今、明20日及21日在屏東縣遙控無人機飛行場舉辦「2025屏東航空嘉年華」，讓民眾實際來體驗操控無人機的飛行樂趣。

今年活動規模再升級，安排直升機群飛開場、大型噴射機飛行秀等多項亮點，打造全台最具震撼力的航空科技盛典，邀請全國民眾共同感受屏東天空的無限魅力。

了精彩的空中演出外，本次嘉年華也規劃多項無人機相關活動，包括無人機操作體驗、多軸穿越機教學、穿桿趣味競賽等內容，讓民眾從不同角度認識航空科技，適合親子家庭一同參與。

另外，縣府表示屏東無人機飛行場近年持續推動場域升級，不僅強化設施、完善空域管理，並已全面開放直升機術科考照項目，成為南部推動航空科技與培育專業人才的重要基地。期望透過航空嘉年華，讓更多人了解屏東在航空科技領域的能量與未來潛力。活動兩天內容豐富、表演精彩，歡迎民眾把握週末時光，前來屏東無人機飛行場近距離感受震撼的科技魅力。

「2025屏東航空嘉年華」相關詳情內容，請查詢屏東縣政府交通旅遊處官網及官方FB粉絲團—屏東go交通查詢或「屏東GO好玩」APP，即可快速掌握最新的活動訊息及許多在地景點、美食小吃、住宿等旅遊資訊。（圖／記者王雯玲翻攝）