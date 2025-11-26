2025屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽開打 全國96支隊伍同場競技
2025屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽即日起至12月20日登場，本次賽事分別在屏東縣立棒球場、屏東台糖棒壘球場、麟洛棒壘球場、里港河堤棒球場及潮州棒球場等地開賽，吸引來自全國各地共計96隊、近2,200名隊職員參加，展現棒球的青春活力，並傳承曾紀恩教練精神。
今年邁入第9屆的屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽旨在紀念臺灣棒壇傳奇教練「曾紀恩」，他以紀律、責任、勇氣及團隊為核心理念，一生奉獻於棒球，堅信「棒球不僅是一項運動，更是一堂教人做人做事的課程」。首先登場的是國小組賽事於11月25日至29日進行，共計32隊；國中組於12月9日至14日進行，合計48隊；高中組於12月16日至20日進行，總計16隊。
屏東縣體育發展中心表示，近年來，屏東以其悠久而深厚的棒球歷史，孕育出眾多優秀選手，包括旅美好手鄭宗哲、世界12強冠軍臺灣隊英雄吳俊偉及吉力吉撈·鞏冠，皆為屏東之光，展現屏東棒球紮根的重要成果。屏東縣政府期許本屆來自全國各地的菁英選手，在賽場上盡情發揮、展現精湛球技，延續臺灣尚勇的棒球熱力與榮耀。
屏東縣政府重視體育運動發展，落實「四級五區」體育人才培育政策，盤點重點學校給予資源挹注，持續改善選手訓練環境及軟硬體設施，並與學校攜手整合訓練資源，扎根基層、厚植實力，奠定體育永續發展基礎。
此外，亦積極拓展體育發展，希望藉由舉辦賽事來推廣運動的益處，持續打造更優良的運動環境，為選手提供更好的運動設施，屏東縣政府縣府誠摯邀請大家親臨現場，共同感受選手們全力揮擊，氣勢如虹的氛圍。
