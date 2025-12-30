2025屏東聖誕節壓軸 市集村滿額抽大獎

記者古可絜／綜合報導

2025屏東聖誕節進入尾聲，夢幻燈海自開幕以來即吸引大批民眾朝聖，壓軸活動「聖誕市集村」將於2026年1月3至4日下午4時至晚間10時在屏東公園田徑場前廣場登場，集結特色美食、異國小吃及文創手作等超過70個攤位，歡迎民眾把握最後倒數階段，走進屏東最迷人的冬日風景。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，屏東聖誕節是南臺灣最具代表性的歲末節慶，今年將百年屏東公園化身為耶誕村，14組夢幻燈飾結合藝術與城市魅力，深受民眾好評，將在1月4日劃下完美句點；配合週末推出壓軸活動「聖誕市集村」，集結特色美食、異國小吃及文創手作等超過70個攤位，邀請民眾邊逛市集，邊感受濃厚的節慶氛圍。

此外，聖誕市集村配合全民普發1萬元政策推出滿額抽獎活動，消費滿100元集1點，集滿10點即可參加抽獎，有65吋電視機、Dyson空氣清淨機、頭戴式藍牙耳機、咖啡機及多款耶誕禮物，共計1,000份獎品。

為期38天「2025屏東聖誕節」進入倒數，今年特別設置3大特色耶誕樹，分別是結合耶誕老人、馴鹿雪橇及小火車等元素的「聖誕派對」；10公尺高、搭配夢幻光之穹頂的「極光之心」；以及在屏東火車站前隨音樂變換色彩的「星願聖誕樹」，都是不容錯過的拍照打卡熱點，呼籲民眾把握最後賞燈機會。

聖誕市集村配合全民普發1萬元政策推出滿額抽獎活動，消費滿100元集1點，集滿10點即可參加抽獎。（屏東縣政府提供）

聖誕市集村集結特色美食、異國小吃及文創手作等超過70個攤位。（屏東縣政府提供）

2025屏東聖誕節進入尾聲，夢幻燈海自開幕以來即吸引大批民眾朝聖，壓軸活動「聖誕市集村」將於2026年1月3日至4日登場。（屏東縣政府提供）