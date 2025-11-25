2025屏東聖誕節11/28登場 沉浸璀璨燈海

記者古可絜／綜合報導

2025年屏東聖誕節將於11月28日至明年1月4日登場，今年以「聖誕村」為主題，場域從屏東公園延伸至屏東火車站，透過14組繽紛燈飾、3棵主題聖誕樹，以燈光秀、飄雪活動、市集等豐富內容，營造冬季氛圍。

2025年屏東聖誕節採「雙主燈」設計，自屏東火車站走出即可看見首座主燈「星願聖誕樹」，沿著光環境步行至屏東公園，今年規劃14組燈飾，其中包括3棵特色聖誕樹，分別是位在屏東公園的「聖誕派對」、「極光之心」及屏東火車站的「星願聖誕樹」，打造雙主燈，並擴展燈飾範圍至周邊街道中華路、民權路等，每晚17時30分至22時亮燈，讓民眾沉浸在璀璨燈海中。

每晚有5區不同主題燈光秀輪番上演，除屏東火車站主燈「星願聖誕樹」每15分鐘1場，屏東公園的主燈「聖誕派對」、「舞動精靈」、「極光之心」和「聖誕大道」，每5分鐘至30分鐘一場；每週六、日還有限定登場的下雪光雕秀，及聖誕老公公歡樂遊行，隨機派發驚喜禮物，增添更多歡樂氣氛。

為迎接開幕週末熱潮，11月29至30日，中華路將舉辦「中華一條街市集」，匯集約70攤文創、美食與手作攤位，現場消費滿額即可參加抽獎，有機會將iPad、廚餘機等大禮帶回家。

此外，屏東公園設有免費聖誕拍貼機及4間特色賣店，提供熱可可、法式鹹派等甜蜜美食，讓民眾在溫馨的夜晚中感受濃厚的聖誕氛圍，邀請民眾把握活動期間前往，與親朋好友一同度過一個難忘的聖誕節，更多活動詳情可參考屏東聖誕節官方網站或愛屏東臉書（https://www.amazing-pingtung.com/ptcm）。

屏東公園的主燈「聖誕派對」、「舞動精靈」、「極光之心」和「聖誕大道」，每5分鐘至30分鐘一場燈光秀。（屏東縣政府提供）

2025年屏東聖誕節將於11月28日至2026年1月4日登場。（屏東縣政府提供）

今年以「聖誕村」為主題，場域從屏東公園延伸至屏東火車站，透過14組繽紛燈飾、3棵主題聖誕樹，以燈光秀、飄雪活動、市集等豐富內容。（屏東縣政府提供）