2025屏東萬丹紅豆牛奶節暨跨年晚會甜蜜迎新年

▲2025萬丹紅豆牛奶節暨跨年晚會熱鬧開跑，12月26日至28日是紅豆牛奶節， 12月31日跨年晚會，有楊哲、吳亦帆、溫瀚龍、潘俊男與周卉姍等知名藝人陪同幸福倒數。

【記者 王雯玲／萬丹 報導】一年一度的「萬丹紅豆牛奶節」於今（16）日熱鬧舉辦記者會！以「萬馬奔騰・紅運豆來」為主題，結合農業文化、地方故事、觀光產業與節慶氛圍四大元素，打造屬於萬丹的冬季慶典啟動儀式於萬丹鄉公所共同舉行，邀請在地民眾、青農代表、學校團體與旅外鄉親齊聚一堂，透過烙印紅豆餅傳遞「甜蜜返鄉・幸福萬丹」概念，象徵紅豆香氣串起人與鄉的甜蜜連結。

▲屏東縣萬丹鄉鄉長李建霖指出，2025萬丹紅豆牛奶節暨跨年晚會，以「萬馬奔騰・紅運豆來」為主題，結合農業文化、地方故事、觀光產業與節慶氛圍四大元素，打造屬於萬丹的冬季慶典。

今年活動自12月26日至12月28日舉行「紅豆牛奶節」，12月27日早上九點以「幸福遊萬丹」揭開序幕，15組以上踩街隊伍沿街熱鬧遊行；「紅豆牛奶主題市集」集結甜品、飲品、伴手禮與創意農產超過300攤，呈現萬丹的甜蜜風貌。現場更有「在地藝文展演舞台」與「親子手作體驗區」，讓民眾在節慶中感受萬丹的文化魅力。

▲2025萬丹紅豆牛奶節暨跨年晚會由鄉長李建霖(中)協同馬卡龍紅豆餅品牌豆廚子創辦人王惠玲(左)發表超可愛IP紅豆餅，大玩文化創意結合在地美食。

壓軸登場的「跨年晚會」將於12月31日晚間舉行，藝人陣容有楊哲、吳亦帆、溫瀚龍、潘俊男與周卉姍等知名藝人，以「幸福倒數 × 萬丹之夜」為主軸，結合燈光與煙火秀，共同迎接新年。

▲2025萬丹紅豆牛奶節暨跨年晚會由馬卡龍紅豆餅品牌豆廚子創辦人王惠玲發表的超可愛IP紅豆餅，多種口味傳遞萬丹的幸福滋味。

▲2025萬丹紅豆牛奶節暨跨年晚會主打「在地藝文展演舞台」，邀請萬丹表演藝術團體總動員，站上故鄉萬丹大舞台，打造最有魅力的農村嘉年華會。

萬丹鄉公所表示，萬丹以紅豆聞名全台，近年更以「紅豆牛奶」的甜蜜意象開創地方品牌新篇章。紅豆不只是農產品，更象徵人與人、心與鄉之間最柔軟的情感。透過活動串聯地方農產、文創品牌與青年創業力量，期望讓「甜蜜返鄉、幸福萬丹」成為冬季最溫暖的城市印象。

▲青年返鄉的南國紅逗創辦人李育琳(左)與丹醇研選總經理郭信宏(右)以萬丹子弟的身份，歡迎迎客前來萬丹遊玩，品嚐在地美食，體驗善良熱情的農村風情。

萬丹鄉公所指出，萬丹的紅豆代表著家鄉的味道與萬丹人的驕傲，每一粒紅豆都承載著勤奮與希望。今年的活動展現萬丹豐富的農業文化，也邀請鄉親共同參與，讓在地能量被更多人看見。希望透過這場「甜蜜返鄉」的盛會，讓旅外遊子回來看看家鄉的改變，也讓更多遊客在紅豆香氣中，感受到萬丹的熱情與幸福。（圖／萬丹鄉公所提供）