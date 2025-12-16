2025屏東萬丹跨年晚會 紅豆牛奶甜蜜迎新年

記者孫建屏／屏東報導

去年曾吸引10餘人參與的屏東縣萬丹鄉跨年晚會，今年再度結合「萬丹紅豆牛奶節」，提早至12月26日舉辦歡慶活動，結合農業文化、地方故事、觀光產業與節慶氛圍等4大元素，打造屬於萬丹的冬季慶典；鄉長李建霖今（16）日在記者會中邀請全國民眾共襄盛舉，一同來感受萬丹的熱情與幸福，甜蜜迎接新年到來。

2025「萬丹紅豆牛奶節」暨跨年晚會在萬丹國中戰鼓隊震撼鼓聲中揭開序幕，李建霖邀請在地民眾、青農代表、學校團體與旅外鄉親齊聚一堂，透過烙印紅豆餅啟動節慶儀式，傳遞「甜蜜返鄉・幸福萬丹」意象，並幸福宣示新的一年「萬馬奔騰、紅運豆來」。

「紅豆牛奶節」自12月26至28日一連舉行3天，27日上午的「幸福遊萬丹」，15組以上踩街隊伍沿街熱鬧遊行；主題市集則集結甜品、飲品、伴手禮與創意農產超過300攤，呈現萬丹的甜蜜風貌。現場更有「在地藝文展演舞台」與「親子手作體驗區」，展現萬丹在地的文化魅力。

12月31日晚間舉行的「跨年晚會」，有楊哲、吳亦帆、溫瀚龍、潘俊男與周卉姍等知名藝人演出精采歌舞節目，並以「幸福倒數 × 萬丹之夜」為主軸，結合燈光與煙火秀，與民眾共同迎接新年。

萬丹鄉公所表示，萬丹紅豆聞名全臺，代表著家鄉的味道與萬丹人的驕傲，近年更以「紅豆牛奶」的甜蜜意象開創地方品牌新篇章，希望透過活動串聯地方農產、文創品牌與青年創業力量，讓「甜蜜返鄉・幸福萬丹」成為冬季最溫暖的城市印象。

萬丹鄉公所今日熱鬧舉行記者會，邀請全國民眾參加2025「萬丹紅豆牛奶節」，感受到萬丹的熱情與幸福。（記者孫建屏攝）

萬丹國中戰鼓隊為記者會震撼開場。（記者孫建屏攝）

萬丹鄉長李建霖（左）與在地企業家一同為IP紅豆餅烙印，啟動2025紅豆牛奶節活動序曲。（記者孫建屏攝）

印有萬丹與乳牛的可愛IP紅豆餅，展現萬丹紅豆牛奶節意象。（記者孫建屏攝）

萬丹鄉長李建霖（中）及青年返鄉的南國紅逗創辦人李育琳（左）、丹醇研選總經理郭信宏（右），歡迎大家前來萬丹遊玩，品嚐在地美食，體驗善良熱情的農村風情。（記者孫建屏攝）