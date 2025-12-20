2025屏東落山風藝術季！ 周春米邀民眾共襄盛舉

2025屏東落山風藝術季即將登場，本次規劃三個展區，以及看海美術館特展，囊括國內外16位藝術家、共19件大型地景裝置；另外還加入村莊媽媽的手作便當，讓遊客有得吃又有得玩。屏東縣長周春米邀請大家，一同來感受國境之南的魅力。

屏東年度壓軸盛事「落山風藝術季」即將登場，開幕記者會上，屏東縣長周春米也親自為活動站台。周春米表示，這次落山風藝術季，特別邀請村莊的媽媽，一同製作看海美術館的便當。

屏東縣長周春米親自為活動站台。圖／台視新聞

這次除了規劃展區外，還多了在地的人情味，便當盒內五顏六色的配菜包含鮮魚、蔬菜，全部選用屏東在地食材，搭配營養均衡，要讓遊客吃得健康又開心。周春米表示，「歡迎大家來坐在有風的位置，吃有風味的便當。」

看海美術館便當。圖／台視新聞

吃飽喝足後走進展區，當地特有的石磚、竹編元素，讓人感受全面的海口風情；另外還有可愛的大型巨貓裝置，超級吸睛。

展區藝術採用竹編元素，讓人感受全面的海口風情。圖／台視新聞

今年3展區囊括16藝術家創作 共19件地景裝置

今年落山風藝術季於12月20日開跑，一路展出至明年3月1日，地點位於車城鄉海口港。

2025落山風藝術季。圖／台視新聞製圖

現場規劃三個展區，包括沙灘、港灣及村落，共有16位藝術家參與創作，涵蓋墨西哥、美國、法國等多個國家，展出19件大型地景裝置，另有看海美術館特展，展區內容相當豐富。

海洋委員會處長林麗英表示，這些藝術創作融合當地的海岸地景與村落文化，她認為這是非常難得的。

3展區囊括16藝術家創作，共19件地景裝置。圖／台視新聞製圖

落山風藝術季為期2個月！ 縣府邀遊客感受魅力

為期兩個多月的藝術季，這次不僅有得吃、也有得玩，屏東縣府希望帶給遊客完整而美好的體驗，讓大家感受到國境之南的魅力。

