2025屏東追星季壓軸場 「冬之銀河變奏曲」12/13社頂自然公園浪漫登場

▲屏東縣政府舉辦2025屏東追星季，12月13日將於社頂自然公園浪漫登場。（圖／屏東縣政府提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】「2025屏東追星季」來到最終場，12月13日下午16時至21時將於墾丁社頂自然公園上演「冬之銀河變奏曲」！屏東縣政府邀請全國民眾走進這片珍貴的暗空淨土，在冬季銀河與雙子座流星雨最璀璨的時節，共同觀賞浪漫星空。

屏東縣政府表示，這場觀星活動內容豐富，包含草地瑜珈、草地音樂會、追星市集與天文教育闖關等。天文闖關自下午4點開放，設置多個教育攤位，完成闖關即可參加抽獎，有機會獲得八大行星水晶球夜燈、黃道十二宮星空感溫變色杯等特色禮品。傍晚時分，可以在草地上以瑜伽放鬆身心，隨後由「屏聯管銅管五重奏」帶來「星空變奏曲」音樂會，以輕柔爵士旋律營造浪漫氛圍。現場亦匯集超過20攤市集，包括在地社區推廣、文創商品與特色胖卡美食，為活動增添許多熱鬧氣息。

為讓民眾更深入感受星空魅力，活動特邀屏東星空大使施世治與星空解說團隊進行專業導覽，帶領民眾欣賞冬季銀河與雙子座流星雨的壯麗天象，歡迎大家一同來感受銀河的浩瀚。另外，縣府長期推動暗空觀光，以「暗天不暗地」的方式協助店家改善光環境，營造生態與觀星共好的夜間環境，活動當天亦舉行「屏東縣星空友善店家」授證典禮，今年共有31家店家通過認證。縣長周春米將於現場見證「好屏聚星」品牌揭牌儀式並頒發證書，肯定業者推動暗空旅遊的努力。

交旅處表示，本次活動採全接駁服務，請民眾將車輛停妥於「墾丁國家森林遊樂區停車場」，並搭乘接駁車來往社頂自然公園。更多活動訊息請至屏東縣政府交通旅遊處官網查詢。

