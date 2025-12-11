2025屏東追星季12/13登場！ 雙子座流星雨下賞冬季銀河

屏東縣政府將於本週六（12月13日）下午4點至晚間9點，在社頂自然公園舉辦「2025屏東追星季—冬之銀河變奏曲」年度天文盛會。活動選在冬季銀河與雙子座流星雨最璀璨的時節，邀請全國民眾走進暗空淨土，透過草地音樂、天文教育闖關與星空市集，共同見證「屏東縣星空友善店家」授證典禮。

2025年雙子座流星雨將在12月14日達到峰值。（圖/屏東縣政府提供）

活動內容包含草地瑜珈、草地音樂會、追星市集與天文教育闖關等多元項目。天文闖關自下午4點開放，現場設置多個教育攤位，完成闖關即可參加抽獎，有機會獲得八大行星水晶球夜燈、黃道十二宮星空感溫變色杯等特色禮品。

廣告 廣告

傍晚時分，民眾可在草地上以瑜伽放鬆身心，隨後由「屏聯管銅管五重奏」帶來「星空變奏曲」音樂會，以輕柔爵士旋律營造浪漫氛圍。現場亦匯集超過20攤市集，包括在地社區推廣、文創商品與特色胖卡美食，為活動增添熱鬧氣息。

屏東縣政府將於本週六（13日）下午4點至晚間9點，在社頂自然公園舉辦「2025屏東追星季—冬之銀河變奏曲」年度天文盛會。（圖/屏東縣政府提供）

為讓民眾更深入感受星空魅力，活動特邀屏東星空大使施世治與星空解說團隊進行專業導覽，帶領民眾欣賞冬季銀河與雙子座流星雨的壯麗天象。

本次活動採全接駁服務，民眾需將車輛停妥於「墾丁國家森林遊樂區停車場」，並搭乘接駁車來往社頂自然公園。屏東縣政府表示，未來將持續強化觀星推廣，並與星空友善店家攜手守護屏東珍貴的暗空資源，打造獨具魅力的星光旅遊品牌。更多活動訊息可至屏東縣政府交通旅遊處官網、屏東GO好玩官方臉書、屏東GO好玩APP查詢。

為讓民眾更深入感受星空魅力，活動特邀屏東星空大使施世治與星空解說團隊進行專業導覽，帶領民眾欣賞冬季銀河與雙子座流星雨的壯麗天象。（圖/屏東縣政府提供）

延伸閱讀

賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了

外媒稱台灣GDP狂噴人民卻無感？龔明鑫：政府「2方向」努力

友邦聖文森政黨輪替 新總理外交政策恐與台灣斷交