2025屏東鐵道文化觀光祭 「噹噹一族彩繪列車」全新風貌騁馳

【記者 洪美滿／台北 報導】2025屏東鐵道文化觀光祭即將於11月1、2日在本公司林邊車站熱鬧登場，臺鐵公司與屏東縣政府攜手合作推出第三屆「屏東鐵道文化觀光祭」活動，其中最讓人津津樂道的「噹噹一族彩繪列車」將以全新風貌騁馳於屏東縣境內，本公司配合屏東縣政府此次鐵道文化觀光祭活動，11/1及11/2開幕活動期間，於屏東站至林邊站間加開去、回各5趟次「噹噹一族彩繪列車」，邀請各地的旅客隨著超萌的噹噹一族吉祥物，一同啟程感受屏東境內山海之美並探訪屏東各地迷人的風土人情！

今年屏東鐵道文化觀光祭開幕期間，屏東縣政府除安排紙風車劇團及樹德科技大學等知名團體，為參與活動的民眾帶來精彩可期的表演活動外，另特別規劃於臺鐵公司林邊車站旁辦理鐵道派對市集，預計邀請以火車、鐵道相關品牌及特色飲食、手作體驗、親子互動等近50個攤位廠商參與，期望參與本次活動的民眾一起漫步於充滿藝術與歡樂的氛圍派對中，進而對於鐵道文化有更深入的認識。

自2023年起，屏東縣政府已透過屏東鐵道文化觀光祭活動，陸續於臺鐵公司西勢等十幾個車站設置各具特色的噹噹一族角色裝置藝術品，歡迎全台各地的旅客，扶老攜幼一起利用便捷、舒適的鐵道交通工具，除造訪屏東境內各地觀光景點外，更可以到設有噹噹一族裝置藝術品的車站拍照打卡，為旅途留下難忘的回憶。（照片記者洪美滿翻攝）