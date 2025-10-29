2025屏東鐵道文化觀光祭 感受境內山海之美

記者古可絜／綜合報導

2025屏東鐵道文化觀光祭將於11月1、2日在林邊車站登場，「噹噹一族彩繪列車」將以全新風貌騁馳於屏東縣境內，活動期間於屏東站至林邊站間加開去、回各5趟次「噹噹一族彩繪列車」，邀請各地的旅客隨著超萌的噹噹一族吉祥物，一同啟程感受屏東境內山海之美，並探訪屏東各地迷人的風土人情。

今年屏東鐵道文化觀光祭開幕期間，除安排紙風車劇團及樹德科技大學等團體表演，另規劃於林邊車站旁辦理鐵道派對市集，預計邀請以火車、鐵道相關品牌及特色飲食、手作體驗、親子互動等近50個攤位廠商參與，讓民眾一起漫步於充滿藝術與歡樂的氛圍派對中，進而對於鐵道文化有更深入的認識。

自2023年起，屏東縣政府已透過屏東鐵道文化觀光祭活動，陸續於西勢等十幾個車站設置各具特色的噹噹一族角色裝置藝術品，歡迎全臺各地的旅客一起利用便捷、舒適的鐵道交通工具，除造訪屏東境內各地觀光景點，更可以到設有噹噹一族裝置藝術品的車站拍照打卡，為旅途留下難忘的回憶。

「噹噹一族彩繪列車」將以全新風貌騁馳於屏東縣境內。（臺鐵提供）

活動期間於屏東站至林邊站間加開去、回各5趟次「噹噹一族彩繪列車」，邀請各地的旅客一同啟程感受屏東境內山海之美，並探訪屏東各地迷人的風土人情。（臺鐵提供）

2025屏東鐵道文化觀光祭將於11月1、2日在林邊車站登場。（臺鐵提供）

民眾可以到設有噹噹一族裝置藝術品的車站拍照打卡，為旅途留下難忘的回憶。（臺鐵提供）