2025屏東馬「屏實力開跑」 新亮點「在地商家優惠」帶動地方經濟效益

《圖說》「2025屏東馬拉松」14日在屏東縣立田徑場鳴槍起跑。（圖／主辦單位提供）

【民眾新聞網方健龍綜合報導】屏東縣政府主辦「2025屏東馬拉松」，日前（14）在屏東縣立田徑場鳴槍起跑，本屆賽事約有3,000名跑者參加，從專業跑者到親子家庭皆到場，呈現出兼具競技與社區參與的豐富面貌。

今年賽事以「屏實力開跑」為主題，賽事距離涵蓋5公里、11公里、半馬（21公里）、全馬（42公里），並新增健走組，特別吸引親子族群與初學者參與，讓活動更具全民運動意味，同時也延續賽前訓練營與分組課程，協助各距離跑者穩健備賽。

此外，主辦單位特別在比賽前一天提供「Run&Fun屏東心旅行」的限量名額行程，供想要提前體驗在地風情並於隔天上場的參賽者選擇，而賽事當天的暖身活動中，吉祥物蔥寶與蔥娃也上台與跑者互動帶動跳，為現場氣氛注入活力與親子趣味。

本屆賽事物資亦較去年做出多項升級，包含專屬設計的馬拉松斗篷、質感運動背包與運動束口袋等，而且主辦單位也首次導入「在地商家優惠」措施，選手憑號碼布至配合店家即可獲得專屬優惠，此項在地整合與消費促進的做法為今年新亮點，也有助於帶動地方經濟效益。

今年屏東馬沿途補給、志工服務與動線安排均獲跑者好評，賽道同時串聯勝利星村、屏東糖廠、萬年溪景觀橋等在地景點，並在賽前加強路線勘查，避免與既有活動或道路施工衝突，讓參賽者欣賞屏東風情之餘亦能安心競速。

屏東縣體育發展中心表示，辦賽的初心是讓更多民眾走出家門、參與運動，並透過活動帶動在地旅遊與社區活力。今年增設健走組、推出限量賽前旅遊行程，及首次與在地商家合作的優惠機制，都是希望把運動普及化、讓家庭也能參與，並把賽事的正面效益擴展到屏東在地。未來縣府會持續強化安全、服務與在地接軌的規劃，讓屏東成為重要的運動旅遊據點。

路跑當天清晨鳴槍起跑，約3,000名參賽者在志工、補給團隊與醫護站的支援下，完成各自挑戰；現場活力十足，顯示賽事在競技與社區連結面均獲得良好回應。主辦單位表示，本屆賽事已圓滿落幕，但將持續精進，期望未來透過更完善的在地合作與宣傳，把屏東馬拉松打造成具有地方特色且更具吸引力的年度盛事。

《圖說》民意代表與地方仕紳在鳴槍台為參賽選手加油打氣。（圖／主辦單位提供）