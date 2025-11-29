2025山谷燈光節谷關繽紛開幕 喔熊組長化身泡湯造型燈萌翻全場

谷關公園燈海綻放，民眾漫步拍照打卡。（參山處提供）

記者楊文琳/台中報導

邁入第五屆的「2025山谷燈光節」29日晚間於谷關公園璀璨開幕，今年以「耶誕泡湯趣」為主題，喔熊組長化身泡湯造型燈萌翻全場，搭配雪人、麋鹿與鬱金香花燈妝點山城夜色，吸引大批民眾上山賞燈、泡湯、拍照打卡。

由交通部觀光署參山國家風景區管理處舉辦的「2025山谷燈光節」，由谷關燈區搶先開燈，立法院副院長江啟臣、交通部觀光署長陳玉秀、市議員古秀英和吳振嘉服務處代表、和平區公所區長吳萬福、和平區農會理事長楊淑青及谷關地區旅宿、溫泉業者共同出席，並有多位在地協會代表到場祝賀，象徵產官民一起為冬季觀光揭幕。點燈瞬間全場響起歡呼，主燈「泡湯喔熊」以療癒萌樣率先亮起，成為夜色中最受矚目的焦點，現場並由泰雅原舞工坊、流浪盒子、卡尼特與知名歌手陳華接力開唱，在冬夜山城中打造最暖心的山谷燈海。

交通部觀光署長陳玉秀指出，第五屆「山谷燈光節」率先在谷關點亮冬夜，不僅替溫泉旺季增添節慶亮點，也為國旅回溫之際提供兼具自然、文化與休憩的山城旅遊選擇；入選「2026–2027台灣觀光100亮點」的谷關遊客中心，也再次成為走進山林的重要節點。今年燈節同步在梨山打造高山燈區，12月21日以兩棵歷史雪松點亮「全台海拔最高耶誕樹」，並串聯光廊、部落文化與高山農特產，展現大梨山獨特的山城魅力。她強調，觀光署推動永續旅遊的核心在於更友善環境、低碳的旅行方式，鼓勵旅客搭乘大眾運輸、步行體驗步道，讓旅程更從容也更環保。「文化是觀光的靈魂，靈魂也是觀光的舞台。」透過燈景、溫泉與山林風味的串接，不僅呈現地方文化，也期望帶動旅宿、餐飲與農特產等在地產業鏈，讓旅客在冬季不只賞燈、泡湯，更能感受山林與文化交織的暖心記憶。

山谷燈光節開幕，貴賓齊聚點亮谷關冬夜。（參山處提供）

參山處表示，觀光署日前公布「2026–2027台灣觀光雙年曆，山谷燈光節再次入選全國性觀光雙年曆。今年谷關燈區搶先開燈，主燈「泡湯喔熊」格外引人注目，「石溪蝶語」以曙鳳蝶與台灣油點草為主題，透過流水光瀑、蝴蝶光影與草本意象交錯，彷彿在谷關溪谷邊緣看見蝶群停棲、花葉隨風搖曳的景色，呈現生態與燈藝融合的奇幻棲地。另外於遊客中心旁入口意象燈組「迷漾山林」，則由和平區在地工藝師林春節以藤編與木藝創作，以乾燥藤蔓、竹子與樹皮等山林素材取代傳統塑料結構，保留天然纖維的肌理與呼吸感，讓燈景彷彿從森林土壤中生長出來。燈體在夜色下散發溫潤光線，視覺上既像山林的骨架，也像守護部落入口的自然圖騰，象徵與山林共生的文化精神。

參山處指出，谷關遊客中心暨入關博物館日前獲選觀光署「2026–2027台灣觀光100亮點」，為遊客認識地熱、山林與地方文化的重要景點。適逢普發一萬元，今年冬天更值得把旅程留給谷關！入關泡湯、賞燈、品嚐蜜蘋果與山城特色料理，用這一萬就能換到「暖湯療癒＋山野風味＋地方文化體驗」一次到位。燈節期間旅客停留時間增加，也帶動周邊旅宿、餐飲與伴手禮等產業鏈量能提升；民眾旅遊消費還可順勢參加台中市政府所辦台中購物節抽獎，相當於放鬆身心也把好運帶回家。用一萬元開啟百倍療癒與百倍美味的冬夜之旅，谷關成為最值得停留的山林首選！

燈節熱潮將從谷關一路延伸至海拔近2,000公尺的梨山，將於12月21日冬至登場，於梨山賓館前點亮兩棵高達28公尺的雪松，化身「雲端上的耶誕樹」，結合冰柱燈管與聲光展演，夜色中彷彿雪國降臨。點燈晚會將由李芷婷、阿布絲、肉克媽媽與MIX山羊樂團開唱，並搭配高山蜜蘋果、甜柿、雪梨等市集，邀請國內外旅客上山賞燈、品味高山風味。梨山燈區展期自114年12月21日至115年1月25日止。參山處歡迎民眾把握冬季好時節，規劃「泡湯賞燈」或「賞燈・賞楓・採果」的山城旅程。夜晚在谷關泡湯療癒寒意、欣賞燈影映照山谷，白天再到梨山或福壽山品味高山蜜蘋果與甜柿。旅人不只用眼睛欣賞光景，更能以味蕾品味山城農產、以溫泉放鬆身心，讓旅程融合燈海、特色農產與山城氣息，留下最具參山風情的冬夜記憶。