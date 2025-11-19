2025山谷燈光節11/29谷關繽紛開幕 梨山12/21點亮全台最高耶誕樹

▲谷關公園主燈區璀璨亮相，吸引遊客駐足拍照。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】邁入第五屆的「2025 山谷燈光節」將於11月29日在谷關公園璀璨開幕，由交通部觀光署參山國家風景區管理處精心籌劃。今年活動從谷關一路延伸至梨山，不僅以繽紛燈飾點亮山谷，也迎接即將到來的耶誕與跨年假期。谷關燈區以「耶誕泡湯趣」為主題，打造可愛的「喔熊組長泡湯造型燈」，並以雪人、麋鹿、鬱金香等燈飾妝點園區，營造溫暖又夢幻的冬季氛圍，展現谷關獨具魅力的溫泉觀光特色。

▲谷關遊客中心展示谷關生態文化，入選觀光百大亮點。

活動期間，民眾只要與現場燈飾合照並上傳至參山處 Facebook 粉專，即可至遊客中心兌換限量好禮。參山處特別邀請大家上山賞燈、泡湯、欣賞秋冬楓紅，並品嘗當季盛產的蜜蘋果，享受最具山林風情的冬季假期。

▲石溪蝶語燈區展現谷關生態意象的奇幻光景。

參山處表示，今年開幕儀式將在谷關公園舉行，邀請知名歌手 陳華、流浪盒子、卡尼特、泰雅原舞工坊 等輪番演出，為燈節揭開繽紛序幕。除了吸睛的「泡湯喔熊」主題燈外，谷關遊客中心外的人行道亦設置「石溪蝶語」燈區，以曙鳳蝶、台灣油點草等象徵谷關生態的元素打造宛如溪流瀑布的奇幻光景。同時，也邀請和平區在地工藝師 林春節老師 創作「謎樣山林」燈飾，擺放於遊客中心入口，成為遊客拍照打卡的亮點。

在耶誕節前夕，谷關街頭將不定時出現耶誕老人快閃活動，與遊客互動分享節慶喜悅。參山處也鼓勵民眾在賞燈後留宿谷關，享受溫泉療癒身心，為一年畫下溫暖句點。值得一提的是，谷關遊客中心暨入關博物館近日獲選觀光署「2026-2027 台灣觀光 100 亮點」之一，成為旅客到谷關不可錯過的重要景點。谷關光環境燈區展期自114年11月29日至115年1月11日，歡迎民眾把握時間前往欣賞。

接續冬季浪漫氛圍，梨山地區將於12月21日冬至 點亮全台最高的「耶誕樹」。由於今年圓環公共藝術施工調整，點燈儀式將於梨山賓館前舉行，現場兩棵高達28公尺的雪松將化身為「雲端上的耶誕樹」，並以冰柱燈、流星燈管及聲光展演妝點，成為高山夜色中的耀眼焦點。點燈活動邀請 李芷婷、阿布絲、肉克媽媽、MIX 山羊樂團 演出，預料吸引許多國內外旅客上山同樂。

梨山光環境燈區展期自114年12月21日至115年1月25日，適逢當季甜柿、雪梨、蜜蘋果盛產，民眾可同步賞楓、賞燈與品味高山風味，享受絕佳冬季旅行時光。更多活動資訊請至參山國家風景區管理處官網或 Facebook 粉絲專頁「參山國家風景區管理處」查詢。