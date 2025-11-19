2025山谷燈光節11/29谷關繽紛開幕 梨山12/21點亮全台最高耶誕樹

邁入第五屆的「山谷燈光節」將在11月29日在谷關公園璀璨開幕。（圖：參山處提供）

邁入第五屆的「山谷燈光節」將在11月29日在谷關公園璀璨開幕，梨山地區接續在12月21日點亮全台最高的耶誕樹，一起迎接即將到來的耶誕與跨年假期。交通部觀光署參山國家風景區管理處表示，谷關燈區今年以「耶誕泡湯趣」為主題，打造可愛的喔熊組長泡湯造型燈，搭配雪人、麋鹿及鬱金香花燈點綴園區，營造溫馨夢幻的節慶氛圍，展現谷關獨特的溫泉觀光魅力。活動期間，只要與現場燈飾合照上傳參山處的FB專頁，即可在遊客中心兌換限量好禮，邀請民眾上山賞燈、泡湯、賞楓、品嚐蜜蘋果，感受最有山林風情的冬季節慶。

參山處表示，今年首場開幕儀式將在谷關公園舉行，邀請知名歌手陳華、流浪盒子、卡尼特及泰雅原舞工坊輪番登台，帶來精彩表演。除了「泡湯喔熊」主題燈外，谷關遊客中心外的人行道設有「石溪蝶語」燈區，以曙鳳蝶、台灣油點草等象徵谷關生態的意象設計，營造宛如置身溪流瀑布間的奇幻光景。同時邀請和平區在地工藝師林春節老師創作「謎樣山林」燈飾，佈置於遊客中心入口，讓遊客拍照打卡。

在耶誕節前夕，谷關街頭將出現耶誕老人快閃驚喜與遊客互動，增添節慶樂趣。參山處也鼓勵民眾在賞燈後留宿谷關，享受溫泉的溫暖洗滌，為歲末年終帶來放鬆與療癒。谷關遊客中心暨入關博物館近日獲選觀光署「2026-2027台灣觀光100亮點」殊榮，是旅客到訪谷關時不容錯過的景點。谷關光環境燈區自114年11月29日至115年1月11日，請遊客把握賞燈時間。

梨山地區今年因圓環公共藝術工程，將在12月21日冬至當天，點亮梨山賓館前兩棵28公尺高的雪松，化身「雲端上的耶誕樹」，冰柱燈與流星燈管妝點，搭配聲光展演效果，打造高山夜色中最亮眼的焦點。點燈活動將邀請李芷婷、阿布絲、肉克媽媽及MIX山羊樂團等演出，活動精彩可期，邀請國內外遊客上山賞燈、拍照打卡，並品味梨山盛產的甜柿、雪梨及蜜蘋果等高山美味。梨山光環境燈區則自114年12月21日到115年1月25日，遊客賞楓、賞燈、品嘗蜜蘋果、梨山甜柿正是時候。更多活動詳情請上參山國家風景區管理處官網（https://www.trimt-nsa.gov.tw ）或臉書粉絲專頁「參山國家風景區管理處」查詢。（張文祿報導）