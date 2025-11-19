

2025山谷燈光節29日谷關繽紛開幕 梨山冬至當日點亮全台最高的耶誕樹！

【旅遊經 廖晨光報導】

中台灣為了迎接溫馨的耶誕節及跨年假期將舉辦多場活動，其中包括：參山風管處所舉辦「山谷燈光節」，也將點亮全台最高耶誕樹！今(2025)年邁入第五屆「山谷燈光節」，將於11月29日谷關璀璨開幕！而12月21日在梨山也將點亮全台最高的耶誕樹！









谷關公園主燈區璀璨亮相，吸引遊客駐足拍照







石溪蝶語燈區展現谷關生態意象的奇幻光景





廣告 廣告

「山谷燈光節」之谷關燈區，將於11月29日至115年1月11日止亮燈，今年以「耶誕泡湯趣」為主題，特別打造可愛的喔熊組長泡湯造型燈，搭配雪人、麋鹿及鬱金香花燈點綴園區，營造溫馨夢幻的節慶氛圍，展現谷關獨特的溫泉觀光魅力。活動期間，只要與現場燈飾合照上傳至參山處的FB專頁，即可至遊客中心兌換限量好禮，民眾不妨上山賞燈、泡湯、賞楓、品嚐蜜蘋果，感受最有山林風情的冬季節慶。

而且在聖誕節前夕，谷關街頭將出現耶誕老人快閃驚喜與遊客互動，增添節慶樂趣。參山處建議民眾在賞燈後留宿谷關，享受溫泉的溫暖洗滌，為歲末年終帶來放鬆與療癒。除了賞燈泡暖湯外，推薦遊客至「谷關遊客中心暨入關博物館」一遊，該處近日獲選觀光署「2026-2027台灣觀光100亮點」殊榮，是旅客到訪谷關時不容錯過的景點。

參山處表示，今年首場開幕儀式將在谷關公園舉行，邀請知名歌手陳華、流浪盒子、卡尼特及泰雅原舞工坊輪番登台帶來演出。除了「泡湯喔熊」主題燈外，谷關遊客中心外的人行道設有「石溪蝶語」燈區，以曙鳳蝶、台灣油點草等象徵谷關生態的意象設計，營造宛如置身溪流瀑布間的奇幻光景。同時邀請和平區在地工藝師林春節老師創作「謎樣山林」燈飾，佈置於遊客中心入口，讓遊客拍照打卡、留下谷關「夜遊」的精彩。







全台海拔最高耶誕樹(檔案資料)





梨山地區今年因圓環公共藝術工程，將在12月21日冬至當天，點亮梨山賓館前兩棵28公尺高的雪松，化身「雲端上的耶誕樹」，活動至2026年1月25日止，活動期間冰柱燈與流星燈管妝點，搭配聲光展演效果，打造高山夜色中最亮眼的焦點。除了點燈，活動將邀請李芷婷、阿布絲、肉克媽媽及MIX山羊樂團等演出來增加活動精彩。





國內外遊客在活動之際，在上山賞燈、賞楓、拍照打卡之餘，不妨品味梨山盛產的甜柿、雪梨及蜜蘋果等高山美味。相關訊息可至參山國家風景區管理處官網（https://www.trimt-nsa.gov.tw)或臉書粉絲專頁「參山國家風景區管理處」查詢。













以上圖片：參山國家風景區管理處提供





