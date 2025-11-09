2025岡山眷村嘉年華 樂群四號修復完成開放

二○二五眷村嘉年華壓軸場於八日在岡山舉行，自十月廿五日開始為期三周的嘉年華活動已累積近七萬人潮；當日現場由市長陳其邁與民意代表及在地團體貴賓一同齊聚樂群村，將竹簍的黃豆倒入製作豆瓣醬的大醬缸中，象徵政府民代與在地眷村夥伴，一同為岡山注入希望與力量，期待岡山另一階段新航程即將起飛。(見圖)

高市文化局今(九)日說明，樂群四號於今年修復並進駐商家，是岡山眷村再生新力的重要里程碑；這次於村內設計了樂群四號修復特展，讓民眾近距離看到每磚瓦所堆砌、重組的時光記憶，感受到老眷舍所承載的歲月記憶是如何再次修復重現；修復完畢的四號眷舍中則有AR互動展和故事展呈現了眷村歷史成像與風景，像是在虛實之間穿梭過去與現在，喚起人們心中的眷念思情。今年的樂群市集，更是呼應岡山地區長久以來的「趕集文化」，聚集四面八方而來的攤商來到村內，打造出「村裡趕集日」的舊時意象，直觀感受專屬岡山樂群村的生活節奏，讓現場的民眾朋友得到多層次的眷村體驗。

廣告 廣告

此外，多場講座邀請職人、學者一起來談論眷村文化在生活裡的延伸跟傳承，還有藝術家與青年團隊在現場空地上，以地景藝術創作與老眷舍再利用的方式，邀請現場民眾也加入創作，展開不同火花的眷村對話；以及眷村美食路跑和手作工作坊，都湧入大量人潮共襄盛舉，有吃有喝有扭蛋抽獎，透過答對學習單內容獲得機會帶走好禮，讓民眾直呼過癮的同時，也走進眷村，參與在屬於眷村的日常跟脈動中。

陳其邁感謝在地立委爭取超過三億元的修復經費，高市府並持續向中央爭取八.五億元，推動岡山眷村全面修復；樂群村今年率先完成首棟「樂群四號」眷舍，已邀商家進駐，活化空間並展現新風貌，此外，岡山醒村也預計於明年底全面完工開放，高市府也將打造醒村及樂群村成為岡山地標型文創聚落。

陳其邁表示，高市府不僅積極活化岡山眷村，近年也迅速推進岡山及周圍區域的建設，包括岡山路竹延伸線、岡山新行政中心預計明年七月動工、岡山運動中心已落成啟用，岡山文化中心爭取近四千萬元翻修廣場鋪面，也盼未來新興的白埔產業園區（原白埔農場）亦盼吸引更多廠商投資。

岡山眷村是台灣空軍及岡山在地歷史重要的文化保留，高市府積極建設大岡山地區的城市發展，致力將岡山的文化、經濟及科技產業一併帶動；二○二五高雄眷村嘉年華「眷村‧新的進行式」更是串連了高雄陸海空三軍的全新展開，從建業新村緯六路拓寬道路完工、黃埔新村進駐新商家、樂群四號的修復及明年底即將完工開放的醒村，高雄眷村齊步向前，各自走出每一眷村的興盛風采，以後將有更多眷村活化，從建築修復到在地連結，維護歷史也是加強文化地景的核心，讓眷村的故事繼續延續。

未來高雄眷村相關活動訊息，有關高雄眷村活動訊息可上高雄眷村網(https://khvillages.kcg.gov.tw/)與高雄眷村好生活FB粉專查詢。