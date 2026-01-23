2025工業生產指數創新高 AI旺到打破淡旺季分界

經濟部今天(23日)公布2025年全年工業生產指數達112.16，年增16.7%，與佔比最大的製造業生產指數同創歷史新高。經濟部分析，AI需求持續引領製造業生產，加上2025年12月傳產生產減幅有所收斂，台美對等關稅談判也確定稅率降至15％不疊加，有助活絡傳產生產，今年製造業生產指數料將維持正成長，預估1月年增率可望逼近4成。此外，因AI需求真的太旺，未來生產淡旺季的界線恐因此變得模糊。

經濟部指出，受惠AI、高效運算、雲端資料服務等需求不墜，2025年12月工業生產指數131.76，年增21.57%，佔比最大的製造業生產指數則有133.94，年增22.98％，兩指數皆同創歷史單月新高、連續22個月正成長。

累計2025年全年工業生產指數112.16，年增16.7%，而製造業生產指數全年則為113.12，年增17.87％，兩指數續登歷史新高，且連續2年正成長。

經濟部統計處說明，AI、半導體需求大爆發，帶動2025年我國電腦電子產品及光學製品業、電子零組件業生產大幅成長，成為引領製造業生產指數成長的核心角色；傳產方面，除了與AI、半導體有關的部分，如基本金屬中的靶材、銅鉑，以及半導體相關機械設備、化學材料肥料業當中的拋光矽晶圓等連動成長以外，其餘傳產多受到終端需求疲弱、中國低價傾銷衝擊，全年生產疲弱。

不過，統計處也強調，在扣除強勢的電子零組件、電腦電子產品及光學製品業後，傳產疲軟情況已經在去年12月有所改善。統計處副處長陳玉芳說：『(原音)去年11月製造業指數如果扣掉電腦電子產品跟光學製品，還有電子零組件業這兩個業別的話，製造業是轉年減2.54%。那到12月來看，同樣扣除這兩個成長比較大的產業，他(製造業)變成轉成年減0.38%，可以看到的是整個減幅是有所縮小。』

展望2026，統計處認為，AI引擎料將持續驅動製造業及相關傳產生產，尤其若有新世代產品推出，更將增添生產柴火；而傳產則是可望享受台美對等關稅談判利多，待稅率降至15%不疊加，將與競爭對手國站在相同起跑點，甚至擴大競爭優勢，但一方面也要觀察中國低價傾銷的問題是否緩解。

統計處預估，今年1月製造業生產指數可望年增35.6%至39.7%，且在AI帶動下，全年有望維持正成長，甚至可能因此打破過往傳統淡旺季的分野。