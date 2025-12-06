2025工藝之夢特展 南北開展落實活工藝
記者黃朝琴／臺北報導
工藝中心與新光三越文教基金會合作推出「2025工藝之夢」展，即日起至12月16日於新光三越臺北信義新天地A9 9樓登場，除集結臺灣工藝獎、臺灣綠工藝、永續工藝計畫，也包含藝術家許匡匡「Sleepy Land」展區、陶藝組合「安可」的「今天又被吞掉了」展區及選物區，總計200件作品，希望盼讓「活工藝．工藝活」真正落地。
工藝中心表示，規模最大「臺灣工藝獎」展區，又分創作獎及協作獎，表彰當年度臺灣工藝的卓越作品與跨域協作成果，也向長期致力於提升工藝環境的個人或團體行動者致敬。「綠工藝展區」則展出獲「2025臺灣綠工藝」認證作品；「永續工藝展區」則匯集本年度「永續工藝計畫」補助成果。
工藝中心指出，「臺灣工藝獎」展區以「漫活SLOHAS_是樂活事」為主題，呼應國際關注的「自然、循環、永續」趨勢，從真誠與純粹的工藝行動出發，回應現代生活需求，展現臺灣工藝的獨特樣貌。
大眾時常以「手作」與「慢」作為工藝的既定印象，但隨著時代演進，當代工藝早已跨越傳統框架，從工藝1.0演進至4.0；當人人皆能以工藝實踐生活態度，「活工藝．工藝活」也將真正落地，成為個人創作與品牌發展的重要關鍵力量。
「2025工藝之夢」展後續也將在新光三越臺南新天地6樓C區文化館登場，時間是12月24日至明年1月4日。
