2025工藝之夢特展 台南新天地盛大開展





由文化部、國立臺灣工藝研究發展中心、財團法人新光三越文教基金會及新光三越百貨共同主辦的【2025工藝之夢特展】即日起至2026/1/4在新光三越台南新天地6F C區文化館盛大開展。

三十餘年來持續推動臺灣工藝發展，攜手打造完善的工藝產業生態，展覽分為六大主題，其中包括「臺灣工藝獎展」，將展出53件「創作獎」和2件「協作獎」得獎作品；「臺灣工藝獎展」深掘台灣在地原創工藝，讓來自於生活的靈感在美學與自然間悄然綻放；而「永續工藝展」則以工藝為核心，推動永續循環和社會共榮發展，探索符合永續模式的產業生態。

廣告 廣告

本次特展以【慢吞吞俱樂部】為策劃主題，邀請了藝術家─許匡匡Zito Hsu與安可ANCO透過不同視角，延伸對工藝、時間和生活的感知，找到自我節奏。展期間更推出與藝術家聯名的限量商品，機會難得千萬別錯過！在【新藝商號選物店】集結臺灣在地品牌，帶大家進入聲光絢爛的年末。

「臺灣工藝獎展」延續國立臺灣工藝研究發展中心年度主題【漫活SLOHAS_是樂活事】，透過工藝倡導「活工藝．工藝活」理念，呈現「工藝是漫波快樂．生活事」的態度。今年臺灣工藝競賽分為兩大組別:「工藝美術組」與「工藝設計組」。其中，「工藝美術組」著重於材質、技法、造型等藝術表現或是富有獨特理念的創作，而「工藝設計組」則強調量化生產與市場銷售等潛力。

所有作品經由來自各界多名資深人士組成的專業評審團審查，以嚴謹的初選及複決選過程，最終從277件報名作品中，評選出「創作獎」53件以及2件「協作獎」得獎作品。每一件作品都凝聚著創作者的巧思與心血，展示了工藝在現代生活中的多元表達與深刻意涵。從創作獎的獨特構思，到協作獎的跨界合作，這些作品不僅展現了藝術家的精湛技藝，也呈現了工藝與生活的密切聯繫。無論是材質、技法，還是理念，每一件作品都講述著一個精彩的故事，邀請您來親自感受這份用心與美學。一同體驗這場工藝的年度盛會！

更多新聞推薦

● 苗栗YouBike全面強制投保傷害險 明年元旦起新制上路