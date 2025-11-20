2025巴林亞青運圓滿閉幕 青年選手勇奪7金9銀24銅

女籃3X3選手代表（左起吳沛萱、陳芯、謝艾彤、喬麗爾）致贈李洋部長簽名會旗。(運動部提供)

李洋部長巴林亞青運返國餐會致詞。(運動部提供)

李洋部長致贈禮品，由黃迺軒（中）、潘筱晴（右）選手代表接領。(運動部提供)

2025年第3屆巴林亞洲青年運動會歷經12天賽程，已於10月30日劃下圓滿句點。今天(20日)運動部部長李洋特別設宴，向本次在賽會中表現優異的選手、教練及所有代表團後勤團隊致賀，肯定大家的努力與付出，並對選手們表達高度勉勵與期許。

李洋部長致詞時分享，自己自國小加入體育班、國中開始接受羽球專項訓練，深刻理解長期訓練的辛苦與挑戰。然而，能夠追求並投入自己熱愛的運動，一切努力都是值得的。他也勉勵選手們，成績固然重要，但不應是追求的唯一目標；唯有真心熱愛自己的運動並兼顧課業，才能讓運動之路走得更長更遠。

李洋部長同時特別感謝本次巴林亞青運的專業防護與醫療團隊，包括3位隊醫、7位運動防護員及7位物理治療師。在賽事期間，他們以周全與細膩的照護，讓每位選手得以保持最佳狀態迎戰。

運動部表示，本屆巴林亞青運臺灣代表團共有151位青年選手出賽，於國際舞臺上與各國頂尖選手同場競技，展現韌性、鬥志與團隊精神。小將們在賽場上全力發揮，最終奪下7金、9銀、24銅的佳績，總獎牌數在45個參賽國中排名第7，金牌數則排名第10，金牌與總獎牌數皆創下歷屆新高，展現亮眼成果。