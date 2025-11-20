2025巴林亞青運落幕 我獲7金9銀24銅總獎牌數突破歷屆

2025年第3屆巴林亞洲青年運動會(下稱巴林亞青運)經過12天賽程，於10月30日結束所有比賽，我代表團共獲7金9銀24銅，於45個參賽國總獎牌數排名第7、金牌數排名第10，金牌數及總獎牌數突破歷屆。

運動部長李洋20日特別設宴祝賀賽事成績優異，慰勉所有選手教練及代表團後勤成員辛勞，並對於所有選手也給予最高的勉勵與期許。

李洋表示，自己國小就加入體育班，國中時期開始接受羽球專項訓練，長期訓練很辛苦，但能夠追逐自己所愛的運動，一切的投入都是值得的，勉勵大家賽事成績不是絕對，衷心喜歡自己從事的運動，同時注重課業，才能走得長久。李洋並感謝巴林亞青運專業防護醫療團隊，比賽期間3位隊醫、7位運動防護員及7位物理治療師，提供選手們無微不至的照顧。

運動部指出，巴林亞青運選手優異成績的表現，可見我國在潛力運動選手培育日見成效，未來也將持續有系統、連貫性繼續培訓，也希望這些年輕優質的潛力運動選手們，未來也能銜接世大運、亞運、奧運選手培訓計畫，提升自己競技實力，用優異成績讓世界看見台灣。(編輯：沈鎮江)